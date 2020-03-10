劉進圖：調整策略打抗疫持久戰

病毒爆發初期，患者主要在中國內地，尤其是湖北省內，防疫策略因此集中於限制內地人員入境，希望藉此減少輸入個案，本地若只有零星小量個案，只要迅速隔離患者，落力追查及隔離密切接觸者，便有可能把病毒圍堵起來，切斷其傳播鏈。當年對付沙士，用的就是這個方法。

入境限制需隨形勢變化不斷調整

然而，如今病毒已擴散全球，逾100個國家或地區錄得確診個案，部分國家如韓國、意大利、伊朗，爆發力度直追武漢。到了這個地步，限制入境的措施就不能只針對一兩個地方，需要隨着形勢變化而不斷調整，按照醫學專家對各國疫情發展趨勢的判斷，實施入境限制或強制檢疫隔離。

台灣中研院周日宣布，研發快速測試劑取得突破，可以在15至20分鐘內完成病毒檢測，預計3至4個月內便可量產測試劑。假如有可靠的快速測試劑，14天隔離就有可能縮短，入境防疫安排可以較為靈活，這對香港逐步恢復國際商貿活動極其重要。

在預防社區感染方面，因應病毒全球擴散，隨時可能從世界各地輸入，防控策略也必須調整。在專注圍堵的階段，為了盡快徹底切斷傳染鏈，我們不惜全面停課，許多公共服務和商業活動都暫停或押後，人們迴避旅遊和社交聚會。如今，專家告訴我們，疫情不會迅速完結，夏天紓緩了冬天又重臨，可能要2至3年後，疫苗和特效藥面世才受控，意味着這場防疫之戰將變成持久戰。

孩子不可能長期停課，教育當局要和學校商量，制訂一套安全的復課安排，例如分上下午上課，令每時段校內學生人數減半，可以保持安全距離。餐廳食肆的座位也要重劃，避免過分擠迫。商店要發展網上購物，減少商場市集的人流。大型的會議、展覽和文娛康體活動，可能要暫停或縮小規模。主題樂園若重開無期，就暫時關閉。

總而言之，要因應持續的感染風險，繼續做好個人防疫衛生（戴口罩、勤洗手），以及對懷疑個案的檢疫隔離，設法避免大規模社區爆發，保住公共醫療體系，同時逐步恢復經濟與民生運作，避免大批民眾失業。

作者是資深傳媒人

[劉進圖]