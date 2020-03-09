劉慧君：醫改立場勢左右美國選情

選舉對政治家而言，是選票的競爭；但對於選民而言，是一個需求會再被重視的機會。4年前被批評為不切實際的「左膠」，民主黨總統參選人桑德斯在4年後仍然堅持推行「全民醫保」（Medicare for All）。隨着左翼思潮在國內捲起，桑德斯的支持度屢創新高，醫改除了成為他標誌性的政綱外，更迫使其他黨內參選人都提出各種形式的全民醫保方案，完全是反映民間對醫療制度思變心切。

美國基層「諱錢忌醫」

目前美國採用醫藥分家的模式，兩者均以私人市場為主，導致一般的醫療費用極為昂貴，藥物價格更是不受管制，故民眾必須依靠醫療保險。就醫療保險而言，主要都是由個人供款或僱主提供，但這不代表在繳交保費後，保險公司便會承擔所有醫療開支。反之，受保人在每次就診時，仍然需支付部分費用，亦即是「自付額」（deductible）和「共付額」（co-pay），直至受保人在該年度支付的金額達到「自付最高限額」（out-of-pocket maximum）後，保險公司才會為所有費用包底。如此，實不難理解為何美國民眾在醫療花費上甚具壓力。

在絕對的「大市場，小政府」的原則下，美國政府僅為65歲及以上長者提供廉價的醫療保險「Medicare」，但人民仍然需要繳交保費，並且支付「自付額」和「共付額」。當地政府僅會為那些屬社會最底層的人提供免費的醫療保險「Medicaid」，以設下最低限度的安全網（safety net）。在這種政策方針下，各地方政府都定下極為刻薄的審查條件，例如個人現金資產上限僅為數千美元。結果，這造成很多基層被排除在政府的免費醫保計劃外，但又無能力在私人市場中取得醫保，使他們往往因為高昂的醫療費用而「諱錢忌醫」，可謂是作為一個全球富裕國家的社會悲哀。

奧巴馬年代通過被視為美國近數十年來最重大的醫療改革，但也只是擴大政府兩大醫保計劃，並以補貼的方式強制普羅大眾購買醫保，從而令到更多人受保。對私人醫保市場的管制，亦只是禁止一切就已有疾病（pre-existing condition）的拒保行為，並設立「自付最高限額」。換言之，「奧巴馬醫改」大抵仍然維繫舊有制度，其改革並沒有觸動保險業與藥廠的根本利益，盡其量只是令保險公司賺少點，但高保費、高醫療費、高藥費的「三高」問題仍舊存在。

桑德斯「全民醫保」有隱憂

醫療保障理應是人權，而非奢侈品。以「民主社會主義者」（democratic socialist）自居的桑德斯以「全民醫保」作為其重點政綱之一。他提出的改革是要完全推倒現行的醫保制度，動搖大財閥因貪婪而牟取的巨額利益，逐步取消私人的醫保市場，改由政府作為全國唯一的醫保支付者（single-payer）。在這種制度下，民眾再毋須支付保費、「自付額」、「共付額」和「自付最高限額」。醫療費用和藥物價格將會在政府的醫保計劃下重新協商調整，使雙方不能再在現有的制度下，與各保險公司進行各種的枱底交易操控市場，令人民飽受天價醫藥費之苦。

桑德斯的「全民醫保」在國內的確引起極大迴響，但亦絕非毫無隱憂。以全民方式向國民提供醫療，本應對尤其基層一族最為吸引，可惜實情非盡如此。以內華達州（Nevada）為例，當地最大工會之一的「Culinary Union」明言反對桑德斯的醫保政策，原因是其方案否定私人醫保，令其工會失去於過往多年歷盡艱辛而爭取的優厚醫療福利。

此外，公共政策亦講求可行性，不少專家為「桑德斯醫改」估算，料其方案在未來10年最少要花30萬億美元，令不少人質疑他如何為此龐大的開支埋單。事實上，在桑德斯最新公布的數字中，其只能就新的醫保方案增加17.5萬億美元的稅收。倘若桑德斯未能進一步清楚解釋如何支付兩者的差額，難免會被人質疑其方案的可行性，抨擊他只是為了選票而開出一張空頭支票。

再言，如此進取的醫療改革，將會使醫療保險公司消失於私人市場之中，藥廠亦不能牟取暴利，甚至醫生等服務提供者亦會在政府的介入下而利益受損，可預料「桑德斯醫改」在政治上將會比「奧巴馬醫改」帶來更大的反動。是故，不少溫和參選人則提出「雙軌制」，繼續保留私人醫保市場，並加入由政府補貼的平價醫保計劃的公營方案，為人民提供選擇，令對固有制度的衝擊減至最低。

桑德斯只着重「99%」

任何大刀闊斧的改革都必然會招致各方反彈，但佔1%的經濟精英從來不是桑德斯所關心的，他只着重國內99%的基層及中產。以全民為原則的醫改方案，強調平等而否定特權，這解釋了為何桑德斯寧願得罪工會，也不願妥協，因為他認為沒有人應該因為「好彩」可以成為某工會的會員而可以享受更好的醫療服務。他亦厭倦那些經常質疑錢從何來的反對者，因為他認為既然政府有能力每年在軍費花上數千億美元對外窮兵黷武，並縱容商業巨擘玩弄稅制漏洞避稅，為何無錢推動全民醫保。他更厭恨標榜中間派的政客，認為他們沒有膽量改弦易轍，是要與財閥狼狽為奸，剝削人民福祉去維繫商家利益。

初選要激進 大選需溫和

美國總統初選與大選的選戰策略大有不同，參選人在初選中愈是激進的，愈大機會脫穎而出取得黨內提名；但候選人需在大選表現得溫和中立，才能贏得最大公因數奪下執政權力。民主黨的選民結構相較着重勞工階層，他們往往是自由市場下受害者。是故，「全民醫保」等左翼政策使桑德斯在黨內提名戰中氣勢如虹。但民主黨選民除了着重參選人的醫改立場，更以能於11月大選中擊敗共和黨的特朗普為首要考慮。因此，桑德斯要贏得出線資格仍存不少變數。即使他能在初選中力壓一眾對手，其左傾立場要挑戰爭取連任的特朗普亦要面臨重重難關，這也是為何特朗普團隊渴求桑德斯獲勝的原因。但無論如何，醫保改革是國內民眾重中之重的共識，預料這議題必然會成兩黨在政局上的新戰線。

作者是自由撰稿人

[劉慧君]