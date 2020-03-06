梁家文：提升青年健康 需政府、院校配合

香港青年身體健康情况呈跌勢

根據2018年的《青年發展報告》，香港青年的整體身體健康情况有下跌的趨勢。青年的課餘活動參與率由2001年的32.7%下跌至2011年的25.7%。

世界衛生組織於2011年建議成年人每星期應至少做150分鐘的中度運動或75分鐘的劇烈運動，才算健康，不過約93%香港青年的運動量，被認為並不足夠。有外國研究指，青年由中學階段至進入大學首年最容易增加體重，其中60%學生在這階段首6個月內會增加體重，約10%學生體重增加15磅，亦相繼增加健康風險。

衛生署於《二零一四至二零一五年度人口健康調查報告書》指出，約24.1%香港15至24歲青年有體重超標或肥胖的情况，香港浸會大學社會科學院亦認為有必要研究影響青年健康的因素，希望為當局在制定相關政策時提供參考，長遠可減低社會對醫療體系的需求及壓力。

運動時間分量 或比次數影響更大

香港浸會大學社會科學院研究團隊於2018至2019年隨機透過電話問卷成功訪問了302位17至23歲的青年，包括本地出生、新移民及在港居住的少數族裔青年。其中約兩成受訪者擁有大學學位或以上的教育程度，超過一半受訪者居住在公共房屋，而八成以上受訪者在香港出生及居住。

訪問包括研究受訪者面對的個人環境、社交環境及社區康體設施對他們健康的影響。

個人環境層面：

問卷內容包括訪問青年使用公共康體設施的經常性，例如康文署轄下的籃球場、羽毛球場等；每星期有多少天會做20分鐘或以上引致心跳加速的運動，例如跑步。

社交環境層面：

問卷內容包括訪問青年對社會凝聚力的感受。

社區康體設施層面：

問卷內容包括在居住地點附近的社區康體設施數目。

研究發現約56%受訪者一個月內平均只使用社區康體設施一次或以下。更甚者只有約15%受訪者符合每星期做至少150分鐘中度運動及27%受訪者符合每星期做至少75分鐘劇烈運動的世衛標準。受訪者平均每星期做中度及劇烈運動的天數分別為2.23日及1.16日。

研究發現做劇烈運動及社會凝聚力對青年身體健康有正面的影響。但社區康體設施的多少及使用康體設施的次數，對身體健康並不構成直接影響。原因可能是做運動的地方除了公共社區康體設施外，還有其他選擇，例如在私人康體設施、學校或家裏。而每次做運動的時間及分量是否足夠，可能比做運動的次數影響更大。其他研究亦印證經常做運動會提升青年的健康，例如改善心臟健康、減低脂肪比例、改善骨質密度、提高自我形象及減低壓力水平等。

體育課程可納大學學分制

綜合以上青年做運動的研究結果，我們有以下建議，供當局參考，希望有助社區發展及提倡青年健康的決策：

（1）在中學及大學培養學生進行健身等較劇烈運動訓練及舉辦有關課程，可在大學將有關健身及體育課程納入學分制，以鼓勵更多同學參與；

（2）政府可考慮制定政策增加商界支持及舉辦連繫社區共融的康體活動，以鼓勵更多青年投入參與，從而建立青年的社交凝聚力及改善社區互信關係。

香港浸會大學社會科學院由2017年起推行的3年研究，探討影響青年健康成長的因素，結果會綜合海外學者及研究團隊的研究論文，制訂Platform Communities: A Local Platform for Upward Mobility in Diverse Youth Communities文集。內容會就家庭凝聚團結、父母關愛支援、社會共融、房屋、公共社會資源及康體設施可如何協助青年發展，提供研究成果。

作者是香港浸會大學社會科學院體育及運動學系前研究助理教授

[梁家文]