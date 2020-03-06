何濼生：兩岸統一互相尊重必須先行

施先生說：中共對台灣的統戰一點也不成功。除了老一代之外，台灣的年輕一代，絕大部分都對中共持抗拒的態度。然而，我們必須問：中國內地比以前進步了這麼多，成就有目共睹，為什麼台灣的年輕一代敵意竟會氾濫至此？

記得當年解放軍炮打金門是每天的指定動作。但炮打金門除了傷害彼此感情，對促進兩岸關係毫無建樹。可幸最後炮打不再，雙方的關係逐步回暖。

「中華民國」自1949年偏安台灣已逾70年，台灣政治運作上向來獨立自主是客觀事實，台灣人很難接受有一天要變成中華人民共和國的一個特別行政區。2020年台灣大選，連相對跟大陸友好的韓國瑜也強調不會接受一國兩制。

個人認為1992年海基會和海協會達成了所謂九二共識是一個非常難得的契機。但雖然國民黨、新黨、親民黨及中華統一促進黨等都認同九二共識，其主張的「憲法一中」並不為中華人民共和國政府接受，台灣內部如民進黨等更反對雙方曾有追求中國統一的共識存在。

台灣人不可能接受台灣只是特區

所謂憲法一中，是指按《中華民國憲法》，中華民國擁有中國主權，台灣是中華民國的一個省，兩岸關係不是國與國的關係。我理解大陸不接受中華民國擁有全中國的主權，但大陸可不可以接受台灣人在中國（中華民國體制）下在台灣行獨立自主之實呢？

種種迹象顯示：台灣人不可能接受台灣只是中華人民共和國的一個特別行政區。中央政府要贏的是台灣人的心。沒有對等的互相尊重，統一只是緣木求魚。

人類對政治體制的偉大實驗

既然鄧小平倡議一國兩制，又以務實見稱，為何我們不可以「中國（中華民國體制）」及「中國（中華人民共和國體制）」去解讀一國兩制？為何我們不可以視這兩個體制並存是人類對政治體制的偉大實驗？50年後、乃至百年後，兩個體制孰優孰劣應該很清楚。到時我們全國統一採用被證實更優勝的體制，大家不以意氣用事，只求國家昌盛、國泰民安，是不是更好？

個人認為，這才是中華文化廣納百川上善若水之道。老子說：「上善若水。水善利萬物而不爭，處眾人之所惡，故幾於道。」主要因為水惠萬物而不厭惡往下流、不與人爭一日之長短。

如今台灣實際上愈走愈遠，甚至甘心摒棄中華文化，這是非常可惜的事情。中央政府不放棄武統，固然是要台灣領導人有點避忌，但客觀效果是台灣向美國靠攏，加碼買美國的武器，這只會益了美國的軍火商，對統一大業沒有幫助。

期望兩岸不要再抹黑對方的制度

個人認為，中央政府不必介意稱民選的台灣領導人為總統，並容許台灣多一點國際的活動空間。我期望兩岸不要再抹黑對方的制度。台灣不要再說中國專制極權；大陸也尊重台灣民選的總統為總統。這樣的一國兩制，台灣人接受的機會大得多。事實上大陸主要只是打擊攻擊它一黨體制的勢力；如果大陸採用公平的機制選用治國人才，雖不行選舉仍不算專制極權，因此台灣應尊重大陸的體制。同樣，如果台灣人選出了中華民國的總統，大陸也應尊重當選人為中國（中華民國體制）的總統。

我認為互相醜化互相矮化不利兩岸統一。只有互相尊重並重回重視中華文化，統一大業才會實現，而且假以時日必會實現。

作者是嶺南大學潘蘇通滬港經濟政策研究所高級研究員

[何濼生]