曾志豪：沒有批評的自由 則讚美毫無意義

那本突然被下架的《大國戰「疫」》洋洋10萬字，只怕價值和分量，遠遠及不上李文亮醫生當日在微信群裏那短短不過百字的「疫情真相」。

官方現在盛讚李文亮，稱讚他敢講真話，你知道真正原因是什麼嗎？因為李文亮已經死了。一個死了的人是無法再講更多真相威脅政權，所以他被允許歌頌。陳秋實、方斌這些人仍然活着，所以他們揭露的真相便要封殺。

沒有輿論監督的社會造成如何巨大的人命和經濟損失，中國「戰疫」大家看得清楚。悲哀的是，本來享有高度自由的香港，亦步亦趨，步國家後塵。

通訊局突然批准，香港的免費電視台，毋須再硬性規定要播放香港電台製作的節目，等於說，香港電台的電視節目，不會再在主流電視頻道，包括TVB、「香港開電視」、ViuTV出現。而日前警隊一哥鄧炳強再次發信關注《頭條新聞》的「驚方訊息」內容偏頗，對警察不公平云云。而「香港電台節目顧問委員會」也向港台大興問罪之師，似要配合梁姓國家領導人的意見，要港台人頭落地方休。

各方都希望香港電台消失在公共主流視線範圍，似乎解決了港台，解決了輿論監督，便可以掌握主動，便可以講好香港的故事，特別是講好警察故事。倒想問問林鄭9%的民望，是傳媒製造出來，還是自己的責任？

沒有了「驚方訊息」的嬉笑怒罵，警隊是否便能恢復人手徒步巡邏的自信？還是仍然會驚慌地在警車上巡邏？過去抗爭運動警察是「千夫所指，無一接納」，結果警隊愈來愈失控，因為不受輿論監督，甚至可以批評特首、反駁政務司。

當權者就像不肯承認自己受到感染，還要怪責量體溫的醫護不安好心；只是你把溫度計摔破了，也不代表你沒有病。

作者是傳媒工作者

[曾志豪]