衛三木、陳嘉鴻：港人防疫自救見成果：從流感季節數據看香港防疫措施效用

每當公立醫院與流感相關的入院率，以及衛生署實驗室收集之呼吸道樣本中，檢測到季節性流感病毒的百分比，高於平日檢測水平（「基線水平」），政府便會宣布進入流感季節。透過是次流感季節與過往的數據對比，包括持續時間、學校及院舍流感樣疾病（influenza-like illness）爆發個案數量，以及死亡個案等，可以一窺近月防疫措施的成效。除此之外，我們亦會比較防疫措施生效前後的流感數據，包括呼吸道樣本中流感病毒陽性百分比、學校及院舍流感樣疾病爆發個案，以及其他地方過去數周的流感活躍程度，從不同面向理解防疫措施對流感季節的影響。

是次流感季節與先前對比

流感季節持續時間是指流感病毒活躍程度高於基線水平的時期。流感季節為時愈長，感染人數愈多，對醫療系統的負荷就愈大，因此流感季節持續時間長短，反映了該次流感爆發的嚴重程度。至於學校及院舍流感樣疾病爆發個案數目，則反映人多稠密、易有緊密接觸的場所的傳染病傳播強度，亦能反映停課的感染控制效果。經化驗確診流感而死亡的個案，則能反映與流感相關的嚴重個案數目，雖然此類死亡個案可能是由其他急性情况或慢性疾病引致，惟這項數據較不受到病人因應肺炎疫情而避免求醫的行為所影響，故仍納入此文比較之列。

由2015至2019年這5年間，香港經歷了一共8個流感季節。而是次流感季節的長度、學校及院舍流感樣疾病爆發數量、經化驗確診流感而死亡個案分別比2015至2019年的平均值低60.8%、58.8%、57.3%，更是近年為時最短的流感季節。

防疫措施生效前後對比

1月23日，香港出現首兩宗新型冠狀病毒的確診個案後，港鐵以及航空公司立即停售來往武漢高鐵車票及取消往返武漢的航班，隨後眾多防疫措施在今年第5周（1月26日後）逐步實施，街上「全民口罩」的景象亦約於該周開始出現。可是，防疫措施的作用並非立竿見影，由於甲型流感的發病世代間隔（Serial Interval，指感染者與被感染者的病發日期之間的差距）約為2至3日，因此防疫措施對甲型流感傳播鏈的影響應在第6周及之後浮現。

從呼吸道樣本中流感病毒陽性百分比可見，數字由第5周的14.2%大幅下降至第7周的1.9%，反映流感病毒的活躍程度急劇下滑，這更是2015年至今最大的跌幅比例之一。學校及院舍流感樣疾病爆發個案則由第4周的39宗大幅下降至第5周（該周為農曆新年假期）的5宗，而第6周及第7周亦分別只有5宗及2宗個案，並未隨農曆新年假期結束而反彈，相信與學校停課及院舍加強感染控制措施有關。

我們亦比對了其他地方的流感活躍程度。過去數周，美國的流感活躍程度主要持續上升，英格蘭則一直低於基線水平；中國大陸（南方）和台灣在第6周同樣出現流感活躍程度下降的情况，相信與鄰近地區均有實施一定程度的防疫措施有關，但仍高於基線水平；只有香港的流感活躍程度於今年第5周開始大幅下降，並跌穿基線水平。因此，我們相信香港的防疫措施能有效截斷流感的傳染鏈，使流感疫情在第6周戛然而止，亦令是次流感季節的持續時間及嚴重程度均遠低於近年其他流感季節。

每個流感季節的持續時間及嚴重程度均受眾多因素影響。例如，每年盛行的流感病毒的種類各異，其傳染力及所造成的病情均有所不同。假如最近曾爆發同類流感病毒，擁有抗體的人口數量較大，疫情亦會較輕微。此外，每次流感疫情又會因疫苗接種率及疫苗保護效用而有所影響。政府的疫苗接種計劃參與人數就由2016/17年度的596,900上升超過一倍至2019/20年度至日前的1,358,800，相信能一定程度紓緩流感疫情。這些因素對是次流感季節的影響均有待深入研究。不過，即使把這些因素納入考量，也只能解釋是次流感季節的病毒活躍程度較近年其他流感季節為低，並未能為第6周及其後的流感活躍程度急跌現象提供很好的解答。

防疫措施成功截斷流感傳染鏈

綜觀而言，是次流感季節的持續時間及嚴重程度均遠低於近年其他流感季節，此現象最為有力的解釋，是防疫措施成功截斷流感的傳染鏈，可見港人並非只是沙士過後的驚弓之鳥，抗疫自救有一定成果。要注意的是，一旦防疫措施在各國疫情消退之前有所鬆懈，病毒便有機會捲土重來。故市民應保持警惕，繼續注意個人衛生；政府亦應在環球及本地新冠病毒疫情消退前，維持對應的防疫措施，以確保疫症不會在本港再次蔓延。

作者衛三木是公共衛生研究社成員、倫敦大學衛生及熱帶醫學院流行病學碩士生，陳嘉鴻是公共衛生研究社成員、牛津大學流行病學家

[衛三木、陳嘉鴻]