周永新：「派錢」710億——背後的政治考量

政府派錢——政治因素大於一切

依筆者的看法，這次政府決定派錢，離不開政治上的考量。兩周前，本欄討論特首1月中公布的10項民生改善措施時，結論是：政府在區議會選舉之後，深知建制派得不到年輕人和中產的支持，而政府若不推行有利建制派的民生改善措施，穩住他們從長者和基層得到的選票，到了9月立法會選舉，建制派將遭受另一次「滑鐵盧」。近期民建聯主席和中聯辦主任都相繼明言，9月的立法會選舉，建制派面對的將是一場艱難的仗。

按照政府推行10項民生改善措施的思維，我認為政府這次派錢，同樣是政治因素大於一切！陳茂波雖然矢口否認，派錢是為了提升政府的民望（反正政府的民望已經無可再低），但並不表示，派錢沒有其他政治原因，我不相信政府是聽了民意才有這決定。為什麼我這樣看？第一，市民要求政府派錢不是這一兩個星期才有的，早在去年底政府推行各項紓困措施時，已有市民認為自己被忽略了，而最公平的做法就是派錢，使每位市民都可受惠。第二，陳茂波說派錢是為了促進市民消費，盼望藉此振興受疫情打擊最大的零售業和飲食業，但這種說法十分牽強，因為1萬元送到市民手裏，可是今年暑假的事，而根據2011年派發6000元的經驗，市民拿到錢也不一定消費。第三，若政府早有派錢的想法，為什麼不早說出來諮詢市民的意見，還堅持派錢並不符合政府的「理財新哲學」？

政府派錢是陷泛民於兩難之間

這樣，政府派錢有什麼目的？筆者所以說這次派錢是出於政治考量，或許是以小人之心猜測政府的想法，但決定如此倉卒，我想是政府急於達成以下政治目的：第一，雖然不是全部市民都期望政府派錢，特別是中產人士，他們拿到錢也不一定增加消費，但基層市民受疫情打擊，亟需這筆錢應急，政府如果繼續做守財奴，他們難免遷怒認同政府的建制議員，間接削弱基層市民對他們的支持。第二，財政預算案中大幅增加警隊的撥款，雖說有此必要，但必然受到泛民議員的反對，而建制議員的處境也十分尷尬。現在政府決定派錢，是把應否通過預算案的皮球拋給泛民：如果他們反對，他們就是「阻市民發達」；如果他們通過預算案，又成為提升警隊「暴行」的罪人。所以，政府決定派錢，是陷泛民於兩難之間。第三，林鄭月娥領導的特區政府，政治能量已消耗殆盡，既得不到市民的支持，管治團隊又表現欠佳，這樣，政府憑什麼能夠支撐下去？政府現在擁有的唯一優勢，是1.1萬多億元的財政儲備，現時不用錢去挽回市民些微的信任，還待何時？

藉着派錢安撫建制派議員不滿

如此看來，政府提出什麼促消費、振經濟的理由，其實都是「虛」的，我認為以下幾點才是政府的想法。首先，只要仔細分析今年的財政預算案，可見除了撐企業部分有點新意，例如提供100%政府擔保的企業低息貸款外，其他民生救亡措施，其實沒有一項是新的，有一兩項比以前更差，例如社會保障金發放「雙糧」，以前便曾有過「三糧」。所以，如果不在預算案中加派1萬元，相信市民不會收貨，更會詛咒政府「孤寒」。現在有了這1萬元，政府總算塞住市民把口，雖然市民仍有意見，但不會罵得這麼厲害。

其次，我想特首要利用這次派錢去安撫建制派議員的不滿。不知傳聞是否屬實，特首看來不太滿意建制議員未能在抗疫工作上與她站在同一陣線，但建制議員面對市民的失望和憤怒，還要盲撐政府嗎？關係如此惡劣，特首總得想辦法去平息建制議員的怒氣，而派錢雖不會令建制議員在這事上獨領風騷，但總算讓他們向市民有所交代，不至再次成為政府的代罪羔羊。

最後，陳茂波這次不惜以「今天的我打倒昨天的我」，我想還有一個原因，就是特首希望藉此顯示政府有聽市民的意見，所以就算陳茂波事前仍說派錢並不符合政府的「理財新哲學」，他還得改口說政府要把錢放進市民袋裏，更要澄清他得到特首的支持。

這樣，政府能否如願達到派錢的目的和效果？正如我在上篇文章說的，這要看政府能否如陳茂波所言，在今年暑假結束前把這1萬元送到市民手上。參考政府過往派錢的表現，半年時間並不充裕，其實要市民等待半年已太久，一旦派錢的過程有什麼差錯，市民又會罵政府無能，收到1萬元也不會說多謝。

另外，政府只派錢給18歲或以上的永久居民，相信仍會引起爭議。政府說18歲以下學童已可得到加碼的3500元津貼，但兩者的性質並不相同，金額也有很大差異。另一爭議點是，移民他國的香港永久居民也可受惠，新移民卻被排斥在外（盼望關愛基金盡快公布如何補漏拾遺）。政府如果未能妥善處理以上爭議，政府派錢最終只會徒勞無功。

政府派錢是一場政治賭博

市民對政府這次派錢，一般反應是歡迎的，但政府不要錯誤以為，派錢就可討好市民、撫平建制派的怒氣、抗衡泛民的攻擊，或在抗疫工作中，補償自己的錯失；其實，市民要求政府派錢，心中只有一個理由，就是與其政府坐擁這麼大筆的儲備，又不曉得好好運用，不如拿出部分分給他們，由市民自己支配。

這次政府在不夠一個星期內作出派錢的決定，明眼人都看見：這筆錢能夠幫助市民渡過難關的作用有限，增加市民的消費有待觀察，振興經濟的效果不樂觀，也無法保住基層工人的飯碗；這樣，政府為什麼要派錢？唯一解釋是：這是一場政治賭博，政府投下前所未有710億元的賭注，能否收到預期效果，要看政府的賭術是否高明了！

作者是香港大學社會工作及社會行政學系榮休教授

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[周永新]