陳復新、黃壽康：多管齊下 共渡時艱

擴張性財政政策 解社會燃眉之急

預算案中，政府在「中小企融資擔保計劃」下，為企業提供100%政府擔保的企業特惠低息貸款，貸款額為合資格申請企業6個月的薪酬及租金開支，上限200萬元，藉此幫助企業渡過困難，達至撐企業、保就業。為幫助市民應對日益嚴峻的經濟環境，司長亦提出多項一次性措施，包括向18歲或以上香港永久居民發放1萬元現金，以緩解市民當前的經濟壓力，並帶動本地消費。其他措施包括寬減2019/20課稅年度100%的利得稅、薪俸稅和個人入息課稅（上限為2萬元），寬免2020/21年度住宅物業四季差餉（每戶每季上限為1500元）及非住宅物業差餉（首兩季每戶每季上限為5000元，其後兩季每戶每季上限則為1500元），發放額外1個月的綜援和多項津貼，寬免2020/21年度企業的商業登記費，寬免公司周年申報表登記費（為期兩年）等。在預計未來連續幾年將出現財政赤字的情况下，政府依然大力採取擴張性財政政策，可見政府有決心幫助企業及市民克服短期困難。

中長期稅務措施優惠力度有待提升

與以往相比，本次預算案在中長期稅務優惠措施方面着墨較少，僅對金融服務業、海運業等行業提出相關的措施，這些也是在業界與政府討論已久、等待落實的稅務措施。筆者希望政府能夠盡快完成諮詢工作，落實相關稅務措施，並提供明確的稅務指引，讓相關行業的公司及早享受稅務優惠。此外，政府可考慮向更多行業提供多項稅務優惠措施，穩固本土優勢行業競爭力，優化營商環境，以恢復並促進本港經濟發展。例如，香港企業財資中心的管理層，大多同時為地區總部的管理層，為吸引更多跨國集團在港成立地區總部，政府可把提供予企業財資中心的稅務優惠，推廣至以香港作為地區總部的企業，進一步吸引更多資金投資香港及高管人才來港發展。

另外，政府致力推動科研，除了發展醫療及人工智能科技外，亦打算投資科學園、將軍澳工業邨以及數碼港等創科基建，務求把香港再工業化。筆者建議政府定期審視科研發展並作出相應評估，以顯示政府發展創科產業的決心，寄望有關投資能長遠為香港帶來新的商機並吸引科研人才來港工作，繼而增加稅收。

國際稅收環境趨嚴 應穩固香港稅務競爭力

香港過去經濟得以蓬勃發展，除了倚賴其良好法制、經濟自由度高之外，奉行低稅率及簡單稅制也起了一個非常重要的作用。然而，預算案提及經濟合作與發展組織（經合組織）現正積極研究訂立全球最低稅率規則，香港現有的低稅率、簡單稅制的優勢或將受到影響。倘若香港失去現有稅制優勢，其國際競爭力乃至長遠的經濟發展將受到嚴重的負面影響。為避免減低跨國企業來港營商、投資的吸引力，政府應未雨綢繆，及早制定出具有前瞻性的應對措施，在積極配合經合組織要求的同時，盡可能穩固香港現有稅務優勢。

筆者盼這次預算案所提出的措施，能夠幫助香港盡早走出現有困局，改善民生，恢復本港經濟，以達至長遠穩健發展。最後，祝願各位讀者身體健康。

作者陳復新是德勤中國稅務總監，黃壽康是德勤中國高級稅務經理

[陳復新、黃壽康]