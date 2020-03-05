陳帆川：一萬元能否改變立法會選情？

就短期反應來看，陳茂波民望急升，1萬元成為了普羅大眾茶餘飯後的話題，連同財案提出公屋免租和生果金雙糧等措施，有利鞏固「藍絲」的支持。他們當中，尤其不少長者們，已連續數星期為搶購口罩和衛生用品而頻撲，累積了不少怨氣。如今庫房大開，以「政治嘅嘢我哋唔識咁多」自居的藍絲必然收貨，重投撐政府的懷抱。

而「淺藍」人士即使看不過眼政府在抗疫中的無能，相信也會繼續支持聲稱「成功爭取派錢」的建制派。一來建制派自區議會選舉後已跟林鄭月娥政府表面上貌合神離，在抗疫政策上屢唱反調，明哲保身；二來部分輿論已經將林鄭政府孤立，全力催谷中聯辦、警隊和建制派的形象。7月派錢，9月選舉，屆時疫情有機會已經受控，建制派再打着香港要休養生息等旗號爭取支持，叫座力不容小覷。

而對於「黃絲」來說，即使無法被政府收買人心，也必然同意派錢，因為他們已經對現屆政府信心盡失，即使當局推出所謂長遠惠民的政策與工程，也只會被質疑為利益輸送的糖衣毒藥。較早前，不少納稅人研究「一蚊交稅」的不合作運動，就是希望停止再給政府一分一毫。如今大家從政府手上取回現金，可謂討回公道。

距離立法會選舉尚有半年時間，現在的社會氣氛已經跟區議會選舉時不可同日而語。雖然2003年沙士之後，民怨沸騰促使民主派史無前例大勝，但建制派的動員和輿論能力已經今非昔比，民主派能否複製成功，存在很大疑問，加上民主派新舊政黨跟素人聯盟能否順利協調、非建制陣營會否再因選舉而內訌，皆屬未知之數。而據往績來看，情况並不樂觀。

牆內的人集體失憶 導致悲劇重演

這是一個指鹿為馬與過目即忘的年代，大陸的疫情還未過去，官媒已經整裝待發，將矛頭指向外國，以民主國家的優柔寡斷來襯托中國一錘定音的舉世無雙，過程中還有世衛隱晦地助攻。中國因信息封鎖，延誤通報，導致疫症一發不可收拾的事實，在李文亮醫生逝世的時候一度廣受關注，想不到在僅僅一個月後已經過時了。

牆內的人一次又一次集體失憶，導致天災人禍的悲劇一次又一次重演。香港人今次又能否保持憤怒，將「反送中」運動延續至立法會選舉呢？

作者是新聞工作者、文化評論人

[陳帆川]