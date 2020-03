楊志剛：病毒、刺殺、不明飛行物

新冠病毒有何機密?

可惜美國參議院在這方面有高度紀律。美國媒體只知道有秘密匯報,但與會者對匯報內容隻字不漏,讓全球UFO迷大失所望、新冠疫情關注者大失所望。

面對疫情洶洶,特朗普展示了美國速度。繼上周二的機密匯報之後,他翌日便任命副總統彭斯為抗疫總指揮。彭斯臨危受命後馬上立下封口令:所有美國政府專家和科學家對疫情的任何公開發言必須事先獲他批核。

廣受尊重的美國「國家過敏病及傳染病研究所」所長Dr. Anthony Fauci對傳媒表示,白宮向他發出指令:在未獲審批之前不得就疫情發表任何言論。Fauci在美國的地位,就等於鍾南山於國內、袁國勇在香港。從此這位「美國袁國勇」只能緊貼副總統批閱定調的統一口徑。另一位被統一口徑的是負責健康和公共服務的內閣部長阿扎(Alex Azar)。根據《紐約時報》報道,特朗普任命彭斯而非由阿扎名正言順擔任抗疫總指揮,是因為特朗普認為阿扎「太過危言聳聽」(too alarmist)。

面對疫情 特朗普看到的是選情

特朗普總統過去一個月來一直淡化疫情,不斷重複「毋須恐慌,一切盡在掌控」的樂觀言論。他一眾親信,包括獲頒美國總統自由勳章的電台和電視台名嘴林博(Rush Limbaugh),更異口同聲高唱「新冠病毒就如流行性感冒一樣」。但事實放在眼前,特朗普團隊心知美國的疫情絕不樂觀,亦深知美國無可能像中國那樣全國一心,以承擔和犧牲打一場史詩級的抗疫戰,打出國家民族新的自省自強。

美國超強的軍力和科技實力可以在全球耀武揚威。但面對抗疫戰,最先進的武器也無用武之地。致勝要訣是全國為民、全民為國。有了全國為民,才能調動全民為國。美國的體制交不出全國為民,因為面對疫情,特朗普看到的是選情;任何抗疫舉措,必須全為連任,而非全為人民。以他對功利計算的機伶,他清楚知道抗疫在美國是一場沒有勝利的戰爭,以美國應付2009年H1N1疫情的紀錄,美國的抗疫戰,只能打出慘情,談不上悲壯,更遑論打出自信。

特朗普多次引述美國的低確診情况,作為抗疫成功的指標。但真實情况是:確診人數低,純粹是因為測試人數少。美國疾控中心勒令只對曾經前往中國和其他疫區或與確診者有接觸的人等進行病毒測試,其他人包括一些有症狀者不會進行冠狀病毒測試。沒有測試,當然不會確診,於是確診人數便可能嚴重被低報。就算涉及死亡病例,亦不會被列為死於新冠肺炎。日本電視台亦報道:懷疑美國目前流感致死的萬多人中,有部分是死於新冠肺炎的。可塑的真實就是:新冠是流感,兩者不割席。以每年數以萬計死於流感的人數作墊底,凡「不測試、無確診」的死亡個案便可以含糊一番列為正常的「流感致死」數字。

「我說了算」的「可塑造真實」

從參議院機密匯報、委任彭斯實行輿論一律,發動KOL高唱「新冠是流感」,配合低測試低確診,特朗普的策略相當清晰。這是一場不見硝煙、不涉及敵軍傷亡數字、沒有爭城奪地的戰爭,加上新冠病毒傳播廣、死亡率較低的特質,真正的戰情如何,是屬於「我說了算」的「可塑造的真實」;在沒有勝利的戰爭,勝利的定義,由朕決定。拜登也好、桑德斯也好,休想以抗疫失敗來奪取總統寶座。特朗普自去年便數次表示彭斯仍舊是他競選連任的副總統人選,但從他把「統一口徑抗疫總指揮」這個黑鑊卸給彭斯來看,我可以判斷特朗普已決定拋棄彭斯作為競選連任的拍檔。這場抗疫戰是彭斯孭鑊被棄的最後任務,是選舉工程所需。

但美國的傳媒精英豈會輕易就範。這場涉及疫戰與選戰的信息戰,是繼美國操控全球輿論抹黑伊拉克藏有大殺傷力武器之後,又一次對美國傳媒道德的測試。全球拭目以待。

如何標籤病毒 是對傳媒道德測試

對傳媒的另一項道德測試,是如何標籤病毒。病疫在武漢爆發初期,西方傳媒紛紛醜化華人。稱中國為「亞洲病夫」,稱病疫是「黃禍」,把紅旗上的5顆星改為5顆病毒,導致世界各地發生仇華事件。事實是中科院一篇權威研究已經清楚指出源頭並非武漢華南海鮮市場(註)。簡單地說,透過基因分析,科學家能精準無誤地列出病毒的演化。在中國各省市和武漢爆發的是病毒第二代和第三代;而從美國發現的,卻是由初代到第二代和第三代都比例均勻地分佈。何處是源頭,至今還是驚天大秘密。

正如於1918至1920年導致全球數千萬人死亡的「西班牙流感病毒」並非源自西班牙,國際專家多年來的研究直指法國或美國才是真正源頭,西班牙是被污名化了。姑勿論這次源頭來自何方,世衛組織清楚指出不得以地方名字命名任何病毒,以免引致歧視和污名化。例如愛滋不會被稱為「非洲愛滋」。當中國人民在抗疫中打出尊嚴之後,西方傳媒的抹黑已見收斂,並統一使用COVID-19,中文簡稱「新冠病毒」。惟本港仍有媒體將病毒冠名為「武漢」。不論港人如何崇美崇歐抗中仇共,一旦踏足外地,所有外地人只會視你為華人,不會因為你仇共或拿着當地護照便手下留情。仇華風一起,最親美仇共的華人都會被仇視。抹黑國家,是抹黑自己。

註:Decoding evolution and transmissions of novel pneumonia coronavirus using the whole genomic data, by Yu Wen-Bin et al. 2020年2月21日,中國科學院科技論文預發布平台

作者是教育工作者

[楊志剛]