周浩鼎：反對派隨時奪權 何止癱瘓香港？

一個大家能夠注意到的簡單例子，就是在防疫基金的撥款中，公民黨竟然來個假動議真拉布，刻意利用無約束力臨時動議（緊記無約束力動議即政府根本就不會跟隨）企圖拉布。每個無約束力動議用在反對派手上可以作為拉布的武器，衍生數小時辯論，何况他們當日共提出10個臨時動議，一旦處理他們的無約束力動議，即會陷入拉布陷阱。我們當然要否決處理該些臨時動議，以免跌入拉布陷阱，當晚即能通過撥款，救急錢不能拖。公民黨還竟然含血噴人，利用公眾不了解無約束力動議的性質，抹黑民建聯反對派1萬元，真的可惡至極。現在財政預算案宣布正式派1萬元，公民黨又來阻撓，針對警隊開支，揚言否決預算案。簡直置民生於不顧，基層着急派錢，他們充耳不聞，為的是政治綁架民生，與民為敵。凡此種種禍及香港的癱瘓方式，實在會損害香港整體利益。

進佔過半議席 隨時引發憲政危機

反對派除了癱瘓香港社會以外，一旦掌握立法會過半議席，立法會主席便會是反對派的囊中物。此君隨時可以周遊列國，甚至到外國國會發表「演說」，唱衰香港，詆譭一國兩制，陷國家於不義。大家更加要知道，一旦反對派進佔過半議席之後，隨時引發憲政危機，因為根據《基本法》第50條，若立法會拒絕通過財政預算案或其他重要法案，行政長官可解散立法會，反對派很容易就可以令香港陷於憲政危機，企圖逼特首解散立法會，製造進一步混亂局面。

反對派已經全面在功能組別搶灘，我們呼籲市民自覺自發地按自己所屬的行業，例如飲食界、工程界及資訊科技界等，登記成為該界別的選民。反對派已經全面動員，立法會選舉岌岌可危。希望大家要自覺，認真看待這次立法會選舉。為我們香港社會的穩定，大家都要出一分力。

作者是香港青年時事評論員協會主席、立法會議員

[周浩鼎]