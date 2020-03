黃任匡：與林哲玄醫生商榷

筆者尊重林醫生作為業界前輩,但認為其看法大有商榷餘地。

保護自己 乃專業操守

1948年,世界醫學會於瑞士通過了《日內瓦宣言》。自此宣言廣被採用,並取代古希臘的希波克拉底誓辭(Hippocratic Oath),作為每位醫生生活和執業的道德標準,並用作世界各地醫科生畢業時宣誓的誓辭內容或其依據。

其後,宣言經過數次修訂,最新的2017年版本中第11條為「為了提供最高標準的醫療,我會注意自己的健康和能力培養」(原文為I will attend to my own health, well-being, and abilities in order to provide care of the highest standard)。香港醫務委員會也在最新頒布的《香港註冊醫生專業守則》中,收錄了宣言的最新修訂。

為什麼醫生(以及所有的醫護人員)必須好好照顧自己的健康,並視之為專業操守之一?

因為,為了能夠醫治更多病人,和提供安全高質的醫療服務,醫護人員必須保障自身的健康。這跟「巴士司機必須休息充足,以確保行車安全」的道理一樣顯淺。

而且,醫生的知識、經驗、技能,甚至身體,不止屬於我們本人,而是人民的重要資產,決不能輕言犧牲(筆者早前在傳媒訪問時說「我們沒資格當英雄」就是這個意思;但其後卻招來謾罵說筆者怕死,那就是後話了)。

綜上所述,同事們希望確保上陣跟武漢肺炎搏鬥時有充足的防護裝備,不是貪生怕死,實為重要的專業操守之一。

防護裝備 旨在保護病人

讀者諸君,有沒有想過大家日常佩戴的口罩,為什麼叫做「外科口罩」?

外科口罩,本來是發明出來給外科醫生做手術用的。外科醫生給病人動手術時戴上了口罩,就不怕說話時口水噴到病人的傷口裏,造成細菌感染。換言之,醫護人員戴口罩,主要是保護病人,不是保護自己。

如果防護裝備不足,醫生沒戴口罩就去照顧武漢肺炎的病人,然後立刻又跑來給你看病,你能不擔心嗎?實際上,醫護人員在沒有足夠防護裝備的情况下工作,可能變成醫院裏面傳播病毒的媒介,從而造成院內爆發——這才是真正的「攬炒」。

大家現在知道,為什麼會有同事會說出「沒口罩就不上班」這樣看似冷血的話了。他們想保護的,不是自己,不止是自己。

防備不足 責在僱主和政府

况且,無論在道德和法律上而言,為僱員提供裝備讓他們安全上班,都是僱主的責任。地盤工人開工時沒有頭盔,鑽地工人開工時沒有護耳罩,我們不會去責怪工人吧?

天津市政協委員暨香港醫學會副主席林哲玄醫生,有關裝備不足的問題,請閣下去質詢作為僱主的醫管局和政府,不要再用「天職」二字抹黑同業、逼害港人了。

作者是杏林覺醒成員

[黃任匡]