呂秉權：撤換林鄭？中央可能擔心這問題

有關香港問題，筆者相信習近平希望「親信」夏寶龍能搭檔駱惠寧全力看管，穩住香港局面，取其經濟之利，以幫助內地疫後恢復。之後，才逐步落實十九屆四中全會「制度化」、「法律化」治港的「長治久安」之策。至於行政長官林鄭月娥的去留，受到一個關鍵的因素左右，稍後再談。

我們先談中共總書記習近平的一筆。

習近平面臨歷來最嚴峻管治考驗

各種迹象顯示，中共總書記習近平涉嫌隱瞞疫情的問題正受到質疑。這見諸中共的黨刊、宣傳系統、疾控系統、地方政府、新疆等方面。

中共黨刊方面：

2月15日，中共黨刊《求是》刊登習近平在2月3日中央政治局常委會會議的講話全文，第一句就捅出「武漢新型冠狀病毒肺炎疫情發生後，1月7日，我（習近平）主持召開中央政治局常委會會議時，就對新型冠狀病毒肺炎疫情防控工作提出了要求」。

習近平的「原話」，透露了在他的認知，疫情早在1月7日甚至之前就發生，令其在中共最高層會議提出防控要求。可是，疫情到1月20日才能真正「出街」，其間中國舉國上下當無事，《人民日報》、習近平不提疫情，全國繼續歌舞昇平萬人宴，人流大春運，跨省出國大串連，湖北、武漢開兩會，一段時間零新感染，病毒「出國不出省」等。

在敏感的1月7日至19日及之前，中國發生了：

去年12月30日，李文亮醫生預警。

去年12月31日，中國通報世衛。

1月1日，基因測序公司新冠肺炎病毒測試，被當局「毁屍滅證」兼封口。

1月3日，李文亮被訓誡；中國開始對美國通報，至2月3日通報30次。

1月6日，中國疾控中心要求啟動二級應急響應；其後中央領導人雖要求注意防範，但同時要求不要因此造成恐慌而影響即將到來的農曆新年節日氣氛（《明報》，2月17日）。

宣傳系統怪象：

中宣部在這敏感時刻竟搞「未蓋棺，先定論」，為習近平出書《大國戰「疫」》，質疑隱瞞之聲未落，歌功頌德即高奏。全書以約10萬字，中、英、法、西、俄、阿6種語言全球出版，全景介紹習近平的大國領袖風範，說他如何親自指揮，親自部署，展現其卓越領導力及中國特色社會主義制度的顯著優勢。

未知這書是否「高級黑」，未出版先下架，據說藉口是印刷廠未復工，但這與習近平要求全國復工的呼籲並不一致。

連習近平對自己歌功頌德的出版亦遇挫敗，實屬少見。

疾控系統方面：

上面提到的1月6日，中國疾控系統已要求啟動二級應急響應，但不獲中央採納。另外，大量科研及醫護人員透過國際期刊刊文發聲，捅出疫情真相。

地方政府方面：

2月23日，習近平在「17萬人大會」要求「要毫不放鬆外防輸出，繼續實行嚴格的離漢、離鄂通道管控措施」。但翌日，武漢突然開城3個半鐘，據報發出約5000張出城通行證。同日，一名不知如何越過重重關卡的帶病武漢女釋囚，由家人驅車千里抵達北京市中心豪宅後，確診武漢肺炎，令中南海震怒。

新疆方面：

平靜一時後，近日接連再有「新疆再教育營」的密件和消息流出，矛頭同樣指向習近平「毫不留情」的新疆政策。

京看重港經濟窗口逃生口價值

在習近平處理疫情、經濟重挫、管治權威、中美貿易戰等問題「倒瀉籮蟹」之時，香港問題實在令他不想再節外生枝了，故此，他對香港作出的人事部署有以下考慮：

首先，他的決定應是在2月12日的中央政治局會議拍板的。當日的會議主題是抗疫和救經濟，要按指定目標完成經濟增長任務。在會議的「其他事項」，相信同時處理了湖北和香港的人事問題，由習近平在浙江時期的親信、全國政協副主席夏寶龍，出任港澳辦主任。

依此思路，中央有機會因應疫情和恢復經濟的角度，來整體考慮湖北及香港的人事問題。

從習近平多次發言看，他急欲平復疫情和恢復經濟，並深深顯示對中國經濟的憂慮。因為中國經濟一旦觸礁，中共將面臨重大危機。在危難時處理香港人事，筆者相信，北京是看重香港的經濟窗口和逃生口價值，希望借助香港大量吸收外匯、外資和敏感技術，幫助中國經濟復蘇。

中國為應付疫情已花了大量外匯購買外來物資，另外為全面或局部落實中美貿易協議大買美國貨、挽救財困的國企和救經濟、國際暫緩投資中國，中國的手頭將更吃緊。

夏寶龍搭檔駱惠寧，「夏駱配」「老馬治港」，相信他們首先會盡力穩住香港局面，在各種政策上落力收買人心，令香港經濟回穩，從而對內地經濟提供助力。局面穩住後，北京即會落實十九屆四中全會有關國家安全、公職人員管理、「完善」教育等「長治久安」的措施，讓「老馬」不用過度超期服役。

最大關鍵：特首補選有機會失控

至於會否撤換林鄭月娥的問題，筆者相信，左右北京的最大關鍵，是特首補選有機會失控的問題。

2012年的特首選舉，「689事件」，大家仍記憶猶新。北京在最後關頭，臨時「棄唐保梁」，在深圳召集眾建制選委，要求他們改投梁振英。可是，到選舉開票時，梁振英只得689票，唐英年得285票。

理論上，如果當時選委不歸邊，1200票，有機會開成689票對511票，即梁振英只要跑走90票就有機會輸掉，北京無法完全控制選舉結果。

今時今日，如果林鄭月娥下台，張建宗在署任特首後都要進行補選。泛民人選仍能以150票提名入閘，成為特首候選人。

在區議會選舉後，泛民已可大增選委百多人，再加上如果部分商界選委「不聽話」，90票的安全系數，十分不安全，有機會被超越，選舉的可操控性已下降。

筆者相信，此務實計算令北京可能會讓林鄭再坐一會，讓其替中央戴罪立功，把立法會選舉「贏回」，並做盡dirty job也。

不過，換不換林鄭無關宏旨，換人不換制度，劣也。

作者是浸會大學新聞系高級講師

[呂秉權]