盧文端：林鄭「抗疫一月」與駱惠寧「抗疫三心」

評價香港抗疫可比較日韓星

如何評價至今為止的香港抗疫工作？林鄭特首與駱惠寧主任有一個共同的說法：應該與日本、韓國和新加坡作比較。

林鄭特首總結文章的說法是：截至2月25日凌晨，本港確診個案（包括5宗「鑽石公主」號郵輪返港人士）為81宗，考慮到香港與內地地理和人流上的密切聯繫和香港的城市密度，這個目前比日本、韓國、新加坡要低的數字得來不易；除了幾宗聚會活動的組群感染個案外，本港並沒有出現廣泛的社區感染。

駱惠寧主任公開信的表述是：在大家的共同支持下，特區政府為防控疫情做了很多工作，目前香港確診病例數與新加坡大體持平，但香港人口超出新加坡近200萬，與內地往來也比新加坡頻繁得多，能取得這樣的成效實屬不易。

另據《明報》等媒體報道，駱惠寧日前與多個社團領導分批會面時，不僅談到中央十分關注香港疫情，支持林鄭特首的抗疫政策，全力支持香港抗疫，而且還提到，坊間不少人將香港、澳門兩地政府的防疫措施作比較，但兩者不能相提並論，因為澳門人口較少、沒有高度政治化，認為大家要把日本、新加坡與香港比較才算合適。駱惠寧的談話，既表明中央肯定林鄭特首的抗疫方向，也點出了如何正確看待特區政府抗疫工作的問題。

綜合林鄭與駱惠寧的說法，可以看到香港的抗疫工作，有兩方面的特點：一是香港與內地的往來遠比日、韓、星頻繁得多，但確診個案相對較少，截至3月1日，日本有約944個（包括「鑽石公主」號郵輪的705個），韓國有3736個，新加坡為102個，都比香港的95個為高；二是沒有像韓國那樣出現較大規模的社區感染。這兩個特點，是香港有效控制疫情的初步成果，也得到中央的肯定。

抗疫政治化是政治「新冠病毒」

不能不看到的是，香港今次抗疫被政治化。這是與2003年對抗「沙士」的一個最大不同，其代表性事件是「醫管局員工陣線」策動的醫護罷工事件，也包括隔離、檢疫設施選址受到暴力阻擾等。這些都大大增加了抗疫難度。中央當然也看到了這一點。

林鄭領導特區政府堅定排除政治化干擾，不僅對少數醫護人員的威脅性罷工行動不為所動，更重要的是緊緊依靠緊守崗位的前線醫護人員、政府同事和社會各界的支持，尤其是倚重專家顧問團的專業協助，不斷評估疫情而迅速採取行動，務求阻斷病毒在港的傳播鏈，取得明顯效果。林鄭在總結文章中特別引用袁國勇教授的一句話：「只要大家愛香港，我們一定可以打贏這場抗疫戰！」這句話表明，林鄭正是憑着對香港的愛，頂住壓力，組織抗疫。

對於香港的抗疫受到政治化干擾，駱惠寧講得更加直接：這是一個要科學應對、不要政治操弄的時刻。對抗疫有各種建議都可以講，但應符合科學理性、符合社會整體利益。如果少數人到這個時候還在為政治私利製造各種對立，甚至操弄「罷工救港」，這又何嘗不是一種政治上的「新冠病毒」？正如有良知的港人專家所言，醫護罷工是「乘人之危，置市民大眾生命健康利益於不顧，置同僚生命利益於不顧，置社會整體利益於不顧」，請「不要站在歷史錯誤的一方」。駱惠寧在公開信中指抗疫政治化是政治上的「新冠病毒」，是「站在歷史錯誤的一方」，不僅指出了事情的惡劣性質，也表明了中央堅決反對的態度。

中央始終關心支持香港抗疫

對於林鄭領導香港抗疫工作，中央既始終關心，更大力支持，不僅在內地最困難的時候第一時間把內地生產的1700萬個口罩運往香港，竭盡全力關注在內地香港同胞的狀况，而且採取停發旅遊簽注、調整交通安排、加強人流管制等措施，配合特區政府「控關」「限流」，全力保障香港市民生活物資供應。對此，駱惠寧很有感慨地說，內地與香港「血濃於水」的骨肉親情，是任何時候也改變不了的。那些趁機播散不滿、人為製造區隔、刻意破壞兩地感情的人，終歸不得人心。

林鄭總結文章強調說，特區政府領導抗疫需堅守三大原則：迅速應變、嚴陣以待、公開透明；駱惠寧公開信分享說：社會各界合力抗疫需要「三心」：信心、愛心、齊心。「抗疫三原則」與「抗疫三心」合在一起，可以說是香港的「抗疫藥方」。只要特區政府堅持迅速應變、嚴陣以待、公開透明，社會各界保持信心、滿懷愛心、協力齊心，香港就一定能夠走出疫境，浴火重生！

作者是全國僑聯副主席、中國和平統一促進會香港總會理事長

[盧文端]