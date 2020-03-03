歐陽五：全球戰疫 和誰賽跑？

但是，如同世衛組織在最新發布的聯合考察報告中所說，國際社會無論在思想上，還是行動上都還尚未準備好去組織實施已經被中國證明了的、唯一能夠阻斷或最大程度降低新冠病毒傳播的措施。

令人沮喪的現實是，一面是新型冠狀病毒以驚人的速度蔓延各大洲，一面是世界各個角落還在充斥着歧視和偏見，以及事不關己，甚至幸災樂禍的各種論調。一面是恐慌的搶購潮，一面是疫情當前依然故我的忽視怠慢。

國際社會必須盡快認識到，此次COVID-19疫情是一次全新的世界性大挑戰。

此次的新型冠狀病毒特性被專家形容為很「妖」，至今對其源頭、傳播途徑未能完全掌握，患者假陰性、癒者復陽的案例層出不窮，儘管致死率並不高，但傳染性極強，社會恐慌度高。比爾蓋茨認為此次疫情與他所擔心的「百年一遇」傳染病大流行極為相似，世界並沒有為此做好準備。

在全球人口超75億的今天，每天約10萬班航班飛遍世界各地，更不用說通過陸路交通旅行的人數。這種規模的人口和流動能力、全球聯結程度，使人類來到了前所未有的全新存在狀態。這無疑為病毒的傳播提供了空前高效的複雜系統。

然而，疫情本身還只是這一全新挑戰的一個引子，由防控疫情帶來的世界經濟的停頓和一系列影響將進一步形成更加複雜的系統性危機，包括全球產業鏈的存續與轉移問題，就已經擺在了各國政府和企業的桌面。

凡此種種，多重因素疊加，將構成人類百年一遇的全球性大挑戰。

敵人是病毒 而不是人類自己

同時，應對這次全球性危機也將是人類文明經受淬煉的關鍵時刻。近年來世界的不確定性和複雜性空前增多，「黑天鵝」紛飛，許多世界性、時代性問題在尋找答案。一個來自人類外部的挑戰是人類認清自身的機會。必須認識到，這次世界怎樣渡過疫情，世界就將怎樣走向未來。

這次挑戰是大自然在與人類重塑邊界，而不是在全球化下的國與國、人與人間自設壁壘。必須盡快拋棄歧視、偏見等各種陳舊的思維方式。日前，隨着病毒學研究的進展，得出了「疫情首先出現在中國，不一定是發源在中國」的論斷，叫嚷「中國病毒」「東亞病夫」的人可以清醒了——敵人是病毒，而不是人類自己。

歷史上的大瘟疫都曾令人類社會發生了倒退或停滯，但也給人類留下了寶貴的教訓和經驗。在全球化程度日益加深的今天，人類已有能力快速總結經驗教訓，克服一國一時政治利益的誘惑，起碼不發生像「脫鈎」這樣的主動倒退。

來自人類外部的挑戰，直接挑戰的是人類社會內部的組織協調力。中國作為世界率先應對疫情的國家，已經證明了人類可以通過科學有效的綜合非藥物方式改變病毒擴散的危險進程。只要各國政府積極應對，團結合作，提高全球的協作效率，人類盡快戰勝病毒是可期的。

其實，這次與病毒的賽跑，人類在現有文明基礎上已經跑出了前所未有的速度。但要想真正改寫與病毒交戰的慘痛歷史，取得真正意義上的勝利，「不退反進」，現在首先就要搞清楚應該和誰賽跑，而那絕不應該是人類自己的偏見和貪念。

作者是時事評論員

[歐陽五]