梁美儀：預算案派一萬 再大你三萬八

經歷反修例運動的折騰，本港多個行業本已陷於寒冬期，禍不單行，緊接來個影響全球多國的武肺疫情，各行各業基本上都受到不同程度的影響，本港經濟可謂進入冰河時期。在此危急關頭，預算案宣布向所有18歲以上永久居民派發1萬元，還富於民，本是可取亦符合民情的措施。政治上，這亦有助建制派在立法會選舉前，挽回部分近月不滿政府抗疫表現的基本票源。

政治壓倒民生的資源分配

偏偏在這盤萬元糖果以下，政府搭配一個「三萬八」警隊套餐。自反修例運動以來，警隊處理有關示威衝突的手法備受爭議，而民調結果亦顯示，警隊是9個紀律部隊中評分最低，但這個市民給予低分的部門，政府卻寵愛有加，警隊在新年度開支預算近258億元，較2019/20年度預算增加接近25%。

警隊開支大增，其中相當大的部分，在於警隊編制大幅擴張。警隊來年將增聘約2500人，令警隊整體編制將由2017年修訂預算的34,052人增加至38,406人，增幅達12.8%，同期整體公務員編制只增加10.9%。這是否意味警隊評估，未來社會將持續出現大型警民衝突，要大規模增兵應付？大加人手之外，警隊用於購買裝備的開支亦較對上一個年度增加一倍，達6億元。

武肺來襲之際，公營醫院的醫護不斷高呼防護裝備不足，甚至醫生、護士也要在院內排隊買口罩，相比之下，負起「止暴制亂」政治任務的警隊，似乎比在前線救急扶危、每天與病毒埋身肉搏的醫護，更獲得政府「厚愛」。

回水1萬本來實屬吸引，然而政府這種以政治壓倒民生的資源分配方式，心清市民會看在眼裏，記在心中。

作者是資深傳媒工作者

[梁美儀]