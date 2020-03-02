朱家健：期待天主教在新主教領導下更團結

近日，香港盛傳天主教香港教區原副主教蔡惠民將出任教區主教，任命將於稍後公布。空穴來風，未必無因，若消息屬實，將是天主教教區的喜事，自從楊鳴章主教離世後，群龍無首，雖由湯漢樞機以宗座署理身分暫時治理香港教區，但只屬臨時性質，而且湯漢樞機年事已高，教廷早日任命天主教香港教區新任主教也是好事。

蔡惠民神父是眾望所歸人選

盛傳新主教人選的蔡惠民神父，是香港教區的原副主教，是楊鳴章主教生前的得力左右手，協助教區的管理工作，和楊原主教有很好的合作和默契，而且也深得湯漢樞機信賴；蔡惠民原副主教本身曾是教區諮議會當然成員、教區人事委員會當然成員、司鐸議會當然成員及教區牧民議會當然成員，富有堂區和牧民經驗，與教區內各派人士關係融洽，德高望重具承擔，是眾望所歸的香港教區主教人選。

由於主教出缺已逾一年，信眾都期待教廷能早日任命出新主教，並在新主教帶領下，繼續團結教區，弘揚教義，有效管理教區的日常運作，並同時發揮宗教的作用，幫助有需要人士，帶領天主教香港教區踏進新的里程碑。預料新主教的挑戰，包括作為梵蒂岡和中國溝通的橋樑，甚至令中梵關係正常化。

坊間也在揣測，香港教區主教的任命，會否成為中梵關係的試金石，甚至是親北京及民主派兩個勢力的另類角力「戰場」。雖則政治仍需與宗教保持一定距離，但無論政治或宗教，始終「人和」是很重要的元素。另一邊廂，各界也在觀察部分有力競逐主教的潛在人選的立場、政見、往績和言行；而教廷究竟是想找一位「過渡性人物」，還是可以真正發揮中梵溝通渠道的使者或「中國通」作主教，又是另一考慮；如果梵蒂岡任命一名中梵均信任認可、對中國內地國情和宗教界均熟悉和具人脈的人物任主教，將是教廷的中國敲門磚，可以敲碎一些過去的隔膜，未嘗不是一件好事。雖說現任夏志誠輔理主教是具終身主教身分的潛在香港教區主教人選，然而，夏主教在早前修例風波或走得太前而失分；反而，較少對政治表態或發言的潛在人選如蔡惠民原副主教，或更具內斂、謙遜的特質，更能頂住壓力，能勝大任。

香港近大半年分別因反修例風波和新冠肺炎肆虐下，很多人飯碗不保而被裁員或被減薪，失業和收入大減也帶給一些家庭憂慮，天主教將在香港教區新主教的帶領下更團結，在學校、堂區等以愛帶給教徒平安和信念，走過這段艱難的日子，以友愛和團結令社會逐步步出陰霾。

作者是香港資深時事評論員

[朱家健]