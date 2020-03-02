鄭立：不倫不類的港式法治

但香港知道法治是政府守法的人出奇的少，連高級公務員與法律從業員，都會在媒體上大叫市民做違法行為是破壞法治。

他們好像把「法治」理解成「人人守法」與「嚴厲執法」，完全不理解法治這觀念是為了規制公權力。

當他們說出這種明顯無知或曲解的言論時，旁邊的人都是無動於中，鮮有指正，任由他們指鹿為馬。像是大家都沒發現香港高官對法治的認識，尚不如小學幼童。

香港人長期以法治自豪，自稱法治社會，幾乎所有香港人都宗教狂熱式的「支持法治」。可是卻從上而下都不知道法治的意思，這真的是極度諷刺的黑色幽默。

「法治」在香港和「阿彌陀佛」沒有分別，就只是一個口號，像念咒一樣疲勞轟炸全香港，卻不求甚解，甚至曲解。

順帶一提，單純法治也是沒有意義的，「法治」就像是電腦硬體，它必須配合軟體才有用，再好的硬體配上百病叢生的軟體便是災難。

同理，沒有合理服眾的法律，法治也只會製造災難，法治只會將錯誤的法律以野蠻的方式實行出來。至於怎樣產生合理有公信力的法律？大家好像就不太管了。

不談法律合理性只談法治的社會，只是不倫不類的怪胎。

作者是專欄作家

[鄭立]