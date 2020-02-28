劉鳴煒：增撥資源助學校重回正軌

助學生對抗精神健康疫情

停課期間，學生看似可安坐家中舒服學習，但其實面對不少壓力，例如因缺乏活動空間感到納悶、與家人接觸頻密而產生摩擦、怕跟不上學習進度等。對於應屆文憑試考生來說，更要擔心拖累考試成績，以至大學錄取機會。

針對精神受困擾的學生，財政預算案建議為教育局撥出足夠資源以提供適切支援。我們期望當局盡快向學校了解學生目前的心理狀况，以及在支援上有何不足。特別是復課後教師將忙於處理補課和行政工作，無暇兼顧學生的情緒困擾，甚至一校兩社工也未必足以應付，故此當局要正視學校需要增加人手的情况。

為補課安排作好準備

復課後教師和學生面對的另一挑戰，是即使不受公開試影響的級別，為趕上課程進度，學校會在學期餘下時間、暑假甚至下學年，透過個別的「課程改革」為學生加緊操練。這涉及更多的人手和財政資源，當局可考慮向學校提供額外補助。

應屆文憑試考生受到的影響更為深遠，他們難免因未能發揮應有水平以致成績不如理想。當然大家身處同一困境，如果報考本地專上院校或大學，會因為「拉curve」而減低影響；但對於申請海外教育機構的考生來說情况並不樂觀，政府可連同原校商討如何為學子提供協助。

長遠提升電子學習效能

常言道有危便有機，這數月的停課安排，促使教師加強於網上教學，做到「My class will go on」。過往本港電子學習被批評只是將學習電子化或無紙化，而非將電子和學習有效結合起來。最近出現不少個案，無論是效果成敗以至籌劃執行過程遇到的問題，均值得學界借鑑。當局應與學校檢討並提升電子學習效能，包括將不同個案集合起來供教育工作者參考，甚至以此為契機，長遠發展有系統的電子學習模式。

有接受我們訪問的校長回應，「政府經常話推動網上學習，又如何提供支援，但民間所做的更實際和適切」。他續指，很多公司已開放網上學習平台，某些寬頻公司甚至為基層學生供應免費上網卡，可惜數量有限，也應反思長遠而言怎樣協助他們獲取網上學習教材。最近上海市組織了千多名優秀教師攝錄教學片段，除了由學校網站發放，政府也協調網上媒體平台如騰訊等開放渠道，供學生瀏覽。校長反問，本港可否透過免費電視頻道，如香港電台播放網上教學片段？惟政府部門似乎各自為政，要推行甚至貫徹網上學習，難度甚大。

協助學校和學生應對新型肺炎的「併發症」並非單是政府責任，其他持份者也擔當重要角色。舉例說，由反修例運動至今，各大青年情緒支援平台已接收並處理大量求助個案，他們能否將知識和經驗與學校分享？又例如，本地一些研發手機Apps的企業，可否透過科技協助教師識別並協助有情緒問題的學生？總的來說，各方要好好把握復課前的兩個月，共同策劃以至推動能助學生對抗「精神健康疫情」的項目。

作者是MWYO青年辦公室總監及發起人

[劉鳴煒]