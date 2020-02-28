林振邦：新冠肺炎突顯中醫缺專業空間與自主

SARS教訓 中醫介入治療刻不容緩

2003年時，SARS給予我們深刻的教訓。我們理解當時醫療系統未有發展，也不應責怪任何前線醫護人員，他們的犧牲和奉獻都是真實的。但SARS時期缺乏有效西藥，而中醫有一定效果，也是真實的。即使鍾南山教授不算十分了解中醫，也尊重新冠肺炎的臨牀需要，表示：「中醫一開始就要介入，別到最後不行了才看。」然而香港當局與2003年毫無分別，甚至在讓中醫治療病人方面，似乎更為倒退。

中醫已有臨牀成果

在現有不同地區的治療團隊中，已有論文發布闡述治療成果，初步表示有一定成效。西藥找出有針對性的抗病毒藥物和給予支持性治療，中藥可以從處理病人的生理病理狀態，幫助病人克服肺炎。2003年，廣州中醫藥大學一附院收治超過70例SARS患者（註1），無一例轉院，無死亡，無醫護人員感染。香港醫院管理局蔡啟明醫生亦曾撰文指出，香港臨牀科研結果顯示中西醫配合治療SARS在急性治療和康復治療均有成效（註2）。而2020年新冠肺炎，除了各地實踐外，亦有「中醫院」以50例輕症作初步測試（重症無法納入試驗），全數退熱，並約半數症狀消失，無人轉重，以固定處方測試來說頗為理想。

中醫思維是臨牀關鍵

現在局方思維，依然是西醫主導中醫。當代已經有臨牀證據和理論化解釋，說明中醫治療必須尊重中醫理論，但局方的說法，依然是傳統「一病一藥」的西醫式抗病毒模式。局方仍以開發新西藥的進路來考察和應用中醫，與世界的醫學研究頗為脫節，中醫應該從其臨牀總結決定使用而非開發新藥。我們不猜測原因，然而這種脫節有被認為是有意無意的遏制，讓中醫脫離「辨證論治」，不願意依從中醫病理說明使用中藥。如武漢地區，在中醫而言地處較濕，江浙一帶氣候又有不同，需要不同治療方案。甚至在中醫而言，病人病理是十分個體化，要即時對當下的個體病人辨證方為有效。更不能盲從「抗病毒」思維濫用黃連銀花之類的苦寒藥（例如雙黃連口服液），否則誤用寒涼藥讓病邪難解，亦只會讓病患更難治癒，結果在一些報道後也要急急由中醫界作出修正和勸喻。

持份清晰是制度基礎

另一重點是，邀請有治療經驗的國內醫師組織專家小組。本質上，有各地專家來港，自然是香港之福。然而醫療體制不一，「中西醫結合」（中西醫「融合」建立「非中非西的新醫學」）並非「中西醫配合」（兩種知識分開各有專長後配合），往往是以西醫為主導，人員也是以西醫從業（處方西藥和手術）和實驗室研究為主。「中醫」其實也會學習現代醫學知識，但不認同要融合成不符合中醫和當代西醫的「中西醫結合」。故此業界早就頗有微言，研讀中醫理論實行中臨牀的「中醫」被「中西醫結合」架空。然而在臨牀上，必須真正通曉及運用中醫思維與理論，才可真正讓中醫發揮優勢治療新冠肺炎。故此關鍵重點，我們希望專家組和未來的中醫臨牀人員，不分地區，都需要以真正「中醫資歷」來評核，由中醫主導，不考慮缺乏中醫含量的職銜，各自適當持份。否則按「抗病毒」用中藥，而非按中醫「辨證論治」，絕非病人之福，也不合當代研究，更難言培訓下一代優秀中醫。

中醫介入有4種路徑 待醫管局安排

我們認為中醫已經具備條件即時介入治療，只待醫管局安排及協調。中醫介入路徑有4種，一自然是對西藥反應不佳的危重病人；二是早期病人，早介入早康復；三是隔離和疑似病人，盡早中醫介入治療減輕病况，有效減低醫院壓力；四則是讓中醫跟進康復者，尤其部分有肺纖維化後遺症的病人，既幫助醫療系統，更是對病人自主選擇權和醫療權的基本尊重，讓他們使用有益的治療。

註1：《中醫抗擊SARS啟示錄》，人民衛生出版社出版；並見其他學術論文

註2：香港《醫．藥．人》雜誌第35期，bit.ly/2SSGSqd

作者是註冊中醫、國家執業中藥師、香港中醫流行疫病應變小組成員

[林振邦]