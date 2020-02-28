高廣垣：不一樣的香港 不一樣的香港人 期待不一樣的政府

在過去大半年的社會動盪中，所有香港人，無論是什麼顏色、有沒有政治立場、什麼政治立場，每個人都經歷了一場徹底而深度的政治洗禮。

香港人脫胎換骨

以往的香港是很單一化，整個社會就是「金本位」，要賺錢、拜金；錢賺得愈多就愈受敬重、愈有地位。我們一直習慣於人人爭名逐利。為了多賺一點錢，我們分分秒秒都在工作，自私自利大家都習以為常。過去的香港人一盤散沙，個個香港人自己顧自己，大家都沒有時間去關心其他人，搵錢為上。如果花時間去做公益而沒有利益回報，在這個純商業社會就會被認為是傻瓜。可是經過大半年的社會運動，把我們都徹底改變了。

從去年五六月反修例運動真正牽動整個香港社會的一刻開始，我們每天都被很多的政治和社會活動的資訊衝擊。從來不關心政治的人也開始思考，和朋友討論香港的政治問題。從來不參與社會事件的人也開始走出來，甚至積極投入。從來相信政府的人也開始懷疑政府到底在做什麼，也開始表達或者行動起來。不同階層、不同年齡的人都在想，香港為什麼會突然之間變得翻天覆地？是我們自己出了問題？還是特區政府出了什麼問題？中央政府到底想把香港變成怎樣才會滿意？我們過去七八個月到現在，沒有間斷的每天都看着衝突場面的直播、錄像、新聞，每天都留意不同的KOL分析當前局勢。我們都在懷疑到底一國兩制是否還能走下去、2047之後是否就是一國一制。中央所要的一國兩制是不是香港人心目中的那樣，還是要逐步走向一國一制？中央政府是真的要借殼上市，留島不留人？還是要把香港變成像中國其他城市一樣的地方，政府直接歸中央管？當然，也有一部分香港人覺得，既然特區政府已經被牢牢的全面控制住，香港已經不適合繼續生活下去。此地不留人，是否自有留人處？如果要移民，去哪裏？什麼時候走？如何走？

以上只是全民洗禮的一小部分內涵，還有更多更廣更深入的個人思考和群組討論。這些思考、分析、討論，已經把香港人對各方面的知識、認知和分析能力大大提升，大家都已經完成政治洗禮，脫胎換骨。

兩次成功的社會實踐公投

除了全民政治洗禮以外，我們也進行了兩次成功的社會實踐公投。第一次是去年6月9日的百萬人上街和6月12日包圍立法會的行動，結果在6月15日特區政府就暫緩了修訂《逃犯條例》的二讀，最終在9月4日正式撤回條例修訂。第二次就是11月24日的區議會選舉，18個區議會有17個由泛民主派佔大多數議席，泛民主派掌握地區議會的話語權。從這兩件事我們知道，雖然香港沒有公投機制，但實踐證明遊行示威可以變成用腳公投。每一個人的出席和參與都可以起到改變結果的作用。而我們手上的每一票，不光是神聖，還絕對可以改變政治局面。這一切讓我們共同體會到社會實踐可以有成果。

我們過去8個月的運動，大多數市民透過社會互動實踐，與國際社會聯繫合作，讓我們的公民社會在短短的幾個月內騰飛進步，上升了好幾個層次。

香港精神重新詮釋

從此，香港精神有了新的演繹和理解。我們都變得不再沉默，因為我們都知道沉默等於自我滅聲。不發聲等於逆來順受，很快會變得受不了。我們知道要堅持，因為不堅持就會迅速被侵蝕到體無完膚。我們知道要明辨社會公義是非黑白，因為容讓謊言偽語、委曲求全等於埋沒良知，自掘墳墓。我們知道要走出來，參與、支持和投入，因為我們都有共同願望可以一起去爭取。我們知道齊心團結去爭取就可以成功在望。

我們雖然經過幾個月震撼全球的社會動盪，經濟上和日常活動也受到一些影響，但相對於被捕的數千人，而大部分還是年輕人和學生，還有不知道數目、不清不楚、可疑的死亡個案，用這樣大的代價換回來的，都很值得我們珍惜，也推動我們堅持下去。

從換特首開始

逃犯條例修訂正式撤回4個月後，1月4日，中央政府正式撤換了中聯辦主任；亦在2月13日將原港澳辦主任張曉明降職。從此開始，我們知道接下來還將會有一連串的變動。撤換現任的行政長官是理所當然，眾望所歸「無得留低」，大家可以拭目以待。試想想，一個從不聽香港市民意見的行政長官，這次疫情處理又再次驗證她往往和市民訴求對着幹的特首，怎麼可以恢復社會秩序？一個覺得自己除了3萬警力以外什麼都沒有的特首，怎樣令到其他十幾萬公務員信服？一個覺得自己的政務主任訓練只是行政，從來不是處理社會動盪的特首（註），怎麼可能承擔帶領社會走出困局的重任？更令人擔心的是，她剩餘任期內，極有可能出現更大的社會動盪或政治災難，後果不堪設想。

政府高層態度是決定性

2020年伊始，順便奉勸所有司局長和政務主任，要恢復社會秩序，贏取民心是首要，無論市民是什麼顏色、什麼政治立場。大概公務員都知道，在處理公務的時候首要的態度就是要公正嚴明、大公無私，也就是公務員在處理公務時候要抱着政治中立的態度。那種由曾蔭權以來提倡的親疏有別、完全對建制派傾斜的取態，已經證明是互相拖累，絕對是死路一條。如果部門首長、政務主任和司局長繼續和泛民主派議員對着幹，肯定未來政府地區工作將會像過去立法會一樣，自陷鬥爭的泥漿摔跤。除了不能自拔，動輒得咎外，必將是一事無成。試問，香港納稅人的錢是養一批天天和議員政客打架鬥爭的公務員和問責官員，還是要他們為市民公正的做事情？

香港在這8個月裏，經歷了一次全民的政治洗禮和兩次成功的社會實踐公投，香港人從此不一樣。

註：這是我在2019年12月初參加一個在香港舉行給幾百位駐港的外國領事和外國商會領袖的午餐會裏，親自聽到的奇怪言論。我和朋友當場中途離開，免得受到她的言論污染

作者是皇家特許測量師學會會員

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[高廣垣]