王慧麟：力挽狂瀾 放手一搏

第一，根據香港民研的最新數據，特首的支持率為9%，跌至新低。這是1997年以來，支持率最低的特首。這意味着，連「深藍」的支持者，也離棄了特區政府。

第二，報章有爆，特首辦向北京遞交了疫情的報告。政府至日前沒有否認有關報告的內容。外界大部分集中在報告內如何所謂「謊報港情」（題外話：相信北京有關官員也不會蠢到只看特首辦的報告來研判港情吧！）。但裏面有一個說法值得重視，大意是，特首辦認為，今次疫情如果處理得宜，建制派全面團結，就有機會在9月立法會選舉力挽狂瀾云云。

立會選舉 政府部分建制念茲在茲

第三，中聯辦主任發表關於抗疫的文章之後，約見各社團。有報道指，他在會面中，提到有反對派要搞抗疫政治化，藉此搞亂香港而要奪取香港管治權云云。這個說法，外界大抵相信，是指泛民藉政府抗疫不濟，挑動社會情緒，劍指9月的立法會選舉。假如上述的說法，是新主任的真正想法，卻未必合乎客觀的事實。因為他高估了泛民的能量。事實上，自去年11月區選之後，不少民主派戰將「意外」當選，其精力已經被地區事務拉扯得泥足深陷，加上內部就9月出選的事項已經打到流血，按現在的內鬥情况，實在看不到泛民9月有何能量，做到所謂「奪取」政權。新主任有此說法，一或是有人以「逢民必反」的一貫思路，以意識形態掛帥，思考香港問題；一或是建制派在去年11月大敗之後，確實有資源不足之窘，現在距離9月選戰只有約半年的時間，需要的選舉資源恐怕比以前更多，此刻藉釋出「泛民要奪權」的說法，刺激建制派上上下下的危機感，讓上至北京、下至本地，所有人都用盡手上的資源（錢又好人脈又好），作「政權保衛戰」。

換言之，上述可見，政府以至部分建制人士念茲在茲的，都是9月的立法會選舉。他們部分人相信，只要政府穩住疫情，建制派團結一致抗疫，之後政府在方方面面刺激經濟，讓香港回復經濟穩定，那麼就可以穩住立法會選情。况且，北京要穩住立法會，先要穩住功能議席。要穩住功能議席，必先要功能組別的選民感受到，政府有特別的照顧。所以，近期的幾次所謂撐企業之舉，給人的印象都是向特定商界行業輸出利益，不是沒有道理的。

在此背景下，財爺可做的空間有限。其一，如果還是向功能組別傾斜，市民沒法受惠，那麼只會令市民怨氣向老闆發泄。其二，政府不能太誇大疫情對經濟的衝擊，又或者過分淡化疫情對市民的影響。因為如果財爺講到香港經濟好快陸沉，將令市民即時失去信心，再搶多一次物資。又或者，如果財爺淡化疫情的衝擊，則會被譏為沒有危機意識，缺乏果斷救人及救市之意志，一樣會打擊信心。其三，先前提過，政府高層及建制派某些人士，是希望政府藉疫情穩定後，政府出招穩定經濟，讓人民回到經濟穩定，感謝國家感謝黨又感謝陳茂波，以有助9月的選情。

保商界利益意圖明顯

所以，財爺在預算案第12段，開宗明義說到疫情對香港經濟活動及氣氛有嚴重的打擊，卻轉頭又說，香港經濟基調穩固，疫情過後就能復蘇。不過在其後的段落中，又細說外圍經濟的困難及中美貿易戰的挑戰。我們會問，既然外圍經濟這麼不明朗（中國除外），他又從哪裏看到香港經濟有復蘇的理由呢？之後，他提到預算案的主軸，仍然是所謂「撐企業、保就業」，首先政府將在支持企業方面再加大力度，減免利得稅、非住宅物業差餉、商業登記費和周年申報表登記費，再就電費、排污費及租金等作出減免，之後才提到保障勞工，最後才是振經濟及搞民生。從預算案發言排序上，政府仍是要保住商界利益，意圖明顯。

財爺支持完商界之後，才提出如公屋免租、增加一次性福利支出，甚至全民「回水」一萬元。這操作表面上是要支援各行各業各階層，但對比起政府提到的3次共約600多億元，全力支持企業紓困的做法，這些針對基層及中產的所謂「紓困」措施，速度及力度顯然有所不及。說到底，政府仍是保住企業為最優先，而這些企業就是功能組別內，支持建制派的主要力量。但這些企業拿了政府錢之後，會不會承諾不會炒人（例如至少一年）以保就業呢？天曉得。

說到最後，去年11月區選前，建制派不斷以民生牌、經濟牌來攻堅，結果區選輸得一塌糊塗。今年9月如果又繼續打經濟牌、民生牌，贏面又如何呢？這反而是考驗，打這張牌的財爺，有幾多能量了。

作者是時事評論員

[王慧麟]