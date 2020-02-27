陳韜文：疫症預警失效與資訊自由

透明度的必要

沙士病毒在2003年初在珠江三角洲爆發、蔓延，官方一直沒有公開消息。結果，坊間傳言滿天飛，有說很多人已經感染不治之症，醫院已經迫爆，也有人在說煮醋及吃板藍根可以有效防禦。出於維穩的慣性考慮，或是為了眼前的經濟及政治利益，再加上官僚主義作祟，甚至是為了讓當時兩會能在良好的氣氛中進行，政府不惜虛報、緩報、瞞報疫情，預警一說無從談起。

在那樣的情况下，縱使國內的醫療專家和傳媒有所發現，他們也受到遏抑，無法向社會發聲。外地傳媒，包括香港和國際傳媒，以至其他國家，反而起了很大的作用。譬如，中大醫學院梁秉中教授就帶香港記者一起到廣州的醫院實地考察報道，引起世人的注意。外國傳媒也千方百計試圖發掘實情，對中央政府構成壓力。當時的世衛也步步緊迫，要求大陸披露實况，容許其人員實地考察，並根據所得而發出旅遊級別（警示）。事實上，在不確定的情况下，外國政府及團體也取消到訪大陸的計劃，這對北京政府造成的政治經濟壓力不可謂不大。

雖然境外的壓力在中共的眼中也許比國內的壓力重要，但由於議題牽涉到人民的性命安危，社會的謠言和躁動對政府合法性也構成壓力，政府不能長期拖拉瞞騙。就在這個爭持的時刻，正當官方還在標榜疫情完全可控之際，「吹哨者」蔣彥永軍醫卻透過西方的《時代周刊》指出官方數字的虛假及疫情的嚴重性。在內外重重壓力下，以胡錦濤為首的中央乃親自出面，坦承問題的存在，高舉透明度的重要性，同時把衛生部長張文康及北京市長孟學農革職，一舉扭轉抗疫的方向，積極面對沙士病毒的威脅。

預警再次失靈

經沙士一役，不少人以為大陸已然學到一個教訓：信息透明是直面疫症的關鍵條件，缺乏透明度只會招惹各方不滿，最終禍國殃民。可是，17年後，新冠狀病毒襲來，曾經口頭上汲取的教訓在現實中又受到無情的考驗，使中國再次錯失封殺病毒於萌芽階段的機會，造成一發不可收拾的局面。

新冠狀肺炎首例發生於去年12月1日，卻要到2020年1月20日習近平才首度對疫情公開批示，要求高度重視，做好防控工作。在這段長達約50天的時間內，中國官方一直淡化新冠狀病毒的傳染性和嚴重性，強調未發現明顯人傳人的證據，未發現醫療人員受到感染。就算有，後來也只是說有限度的人傳人，疫情可控。有醫生在群組透露一點疫情，也被公安以「造謠」的罪名訓誡。由於疫症的警鐘沒有敲響，市民掉以輕心，不戴口罩、不防備，到處走動，結果使病毒蔓延四方。事實上，要到1月23日武漢宣布封城後，全國上下才知事態嚴重，急忙投入抗疫行列。

為何官方對來勢洶洶的病毒視若無睹，以至錯過了防疫的黃金期？有說是不想擾亂正在武漢舉行的地方兩會，也有說疫症爆發跟地方政府的政績考量有關，不想引起中央的注意。武漢市長在央視訪談中透露他們其實有上報疫情，但在沒有上級授權下，故難有所作為，把責任推向中央。而中央方面，有人說是為了保護全國春節歡樂的氣氛，或是為了社會穩定，不想引起國人的恐慌。這當中有多少是官僚拉扯、有多少是虛報、有多少是誤判、有多少是宣傳慣性，有關資訊尚未充分曝光，一時難以明確判斷。身為領導核心的習近平也要公開一再強調他是如何「親自部署、親自指揮」這次抗疫戰爭，箇中複雜之處可見一斑。不管怎樣，在各種因素交織下，預警無疑是失效了。

境外傳媒從一開始就對新冠狀疫情表示極大的關注。不過，對比沙士時它們所起的功能，好像有點減退，這不是它們的問題，主要是中國因為感覺自己的強大而較為看輕外面的異聲反調，以為只要控制好內部消息的流通就是了。隨着社交媒體的普及，有人預期更多「吹哨者」的出現，但是事實卻非如此。雖然李文亮等人曾經向友人透露一下新冠狀肺炎的消息，好讓他們避開華南市場。嚴格來說，他不是吹哨者，主要是因為他沒有將視為秘密的真相向外通報，也沒有當吹哨者的意圖。不過，他過世後還是受到國內網民奉他為「民族英雄」、「吹哨者」，這主要是反映出在中國民間對吹哨者及資訊自由的熱切期待。

唱讚歌之餘 看到自身不足否？

當中國剛錯過了防疫的黃金期，在抗疫上也遇到重重困難之際，它的宣傳機器已急不及待地標榜舉國體制在抗疫中的優越性。我們先不論中國體制在抗疫中有何優勝之處，因為事情尚未過去，問題也有不少，有待總結。不過，疫症的「初發期」已過，我們看到中國並沒有完全吸收沙士的教訓，一再在透明度以至判斷問題上犯錯，使預警機制失去應有的效用。中共視傳媒為喉舌，以為事實可以任由自己宣傳擺布，沒想到如果容許傳媒以至醫療人員有言論及報道的自由，他們也可以是預警機制中的有效構成。新冠狀疫症終有一天會過去，中共高唱讚歌之餘，不知會否看到自身也有不足之處？

作者是香港中文大學新聞與傳播學院榮休教授

[陳韜文]