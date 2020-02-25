溫卓毅：師生「合供」平息網課負評潮

疫情重災區的中港兩地則「停課不停學」，各院校順應慕課（MOOCs, Massive Open Online Courses）的潮流，轉用網絡教學。此等創新手段看似光鮮亮麗，實則慘不忍睹，教與學皆甚為狼狽。瀏覽一下兩地人氣社交平台如連登、高登、微信、微博，教師學生怨聲載道，同時也笑料百出。學生們也展開「日常抵抗」，有內地學生給各個網絡教學軟件狂打低分；有「港漂」學生以網絡教學質素物非所值為由，發動聯合請願，要求退還部分學費。

在紛紛擾擾的網絡輿論中，廣州中山大學中文系帶來了一股清流，因為系方決定不跟風開網課，鼓勵學生在家閱讀與寫作。系主任解釋「人文學科中的閱讀、思考、寫作是可以獨立進行的……讓同學們通過自我閱讀思考的方式進入到課程學習，相對於以前的課堂教學可能還有意想不到的收穫」。事實上，考慮到學生需求各異、處境各有不同，中國教育部發布指引，強調特別「不提倡、不鼓勵、不希望、不建議各院校在疫情期間要求每一位老師都要製作直播課」。

當然，網絡教學也不是一面倒負評。2月13日，清華大學公共管理「男神」梅賜琪教授的一堂《不完美的公共管理》，吸引全國各地8000多名觀眾在線收看，之後相關資訊在朋友圈洗版，無數網友紛紛索取錄像重播。梅教授是湖北人，在是次網絡教學中以武漢疫情為例探討對公共管理體系的合理期待。講課到動情處，梅教授3次哽咽，令觀眾為之動容，紛紛透過即時彈幕打氣。教學互動緊密，可謂一堂成功的網絡教學。

其中，成功的要素包括明星教授、內容充實、真情實感，還有適當的課時安排（約一小時）。細心分析其他知名的網絡公開課，例如哈佛大學的《正義：一場思辨之旅》，也能發現同樣的要素。所以，簡單地「一刀切」將課堂授課轉換成網絡教學，未必能滿足學生的學習需要，實現教學效果。

不妨嘗試師生共同生產教育服務

面對疫情帶來的不確定和挑戰，各院校不約而同採用網絡教學，實質是一種組織趨同行為，即不同任務、技術的組織，為了向外部環境獲取資源及認受性，而採用相同的組織制度和做法。尤其在新公共管理的標桿（Benchmark）思維下，各類組織都向業內基準睇齊，互相模仿學習，以免落後於人。

高等教育屬於人對人的服務，不同院校各有特色，通過教員的傳道授業解惑傳遞給學生，進而培養出帶有各校烙印的畢業生。組織趨同則往往以喪失特色為代價。近年來，公共治理也愈來愈提倡合供（co-production）的理念，即是服務提供者與服務使用者合作，一起參與到服務的設計、執行與評估。為維持各校特色，同時回應學生的學習需要，各院校不妨以網絡教學作試驗，嘗試師生共同生產教育服務，或者實踐顛倒教與學角色的「翻轉教室」模式，激發學生積極性及對教學產生合理期望，從而實現教學相長。

作者是嶺南大學研究助理教授

[溫卓毅]