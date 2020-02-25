劉進圖：變天危機源於政治劃線

其實，非建制派不一定要拿到35席以上，穩佔立法會70席過半數，才算是「變天」，就算拿到34席或33席，建制派也極難壟斷議會權力，像過去數年那樣，不把反對意見放在眼內，因為不少建制派議員來自商界，只是兼職做議員，經常離港公幹，開會遲到早退，假如只剩1至2席多數，很容易數票落敗，特區政府的法案和撥款提案，隨時遭遇滑鐵盧。

京官眼中 不聽話就是敵人

現在距離立法會選舉只有半年時間，特區政府經歷「反送中」運動後民望大跌，支持「送中法案」的建制派在區議會選舉慘敗，只保住四成選票，如今政府抗疫失誤頻頻，廣為市民詬病，建制派雖試圖與政府割席，但仍難免受拖累，要扭轉選舉局勢殊不容易，所以曾鈺成才呼籲，政府和建制陣營要做好立法會「變天」的準備。

立法會「變天」之所以成為一個危機，困擾京港兩地政府官員，主要是因為近年政壇發展呈兩極化，在北京官員眼中，不是絕對忠誠完全聽話的自己人，就是不能信任不可合作的敵人，沒有中立空間，沒有灰色地帶。過去不是這樣的，在自己人與敵人之間，有大片政治空間，這空間裏的人稱為統戰對象，既包括華資港商代表，也包括一些支持香港回歸的民主派人士，以及絕大多數專業團體的領袖，他們的意見有時和政府不一樣，但政府願意和他們溝通，尋求在有共識的事情上合作。

建制失穩定大多數 政府就寸步難行

立法會的日常事務，其實有許多是不涉及尖銳政治分歧的，尤其在民生事項上，建制派與非建制派的主張相當接近，但近年政府施政高度政治化，嚴格實行親疏有別，甚至在本應萬眾一心齊抗疫的非常時期，也要刻意偏幫建制派政團，讓他們早着先機設廠生產口罩，增加他們獲公帑資助的機會，這些政治計算，令本來沒爭議的抗疫撥款也變得政治化。建制派與非建制派如今勢成水火，沒有半點妥協合作空間，但回歸前不是這樣的，回歸後頭10年也不是這樣的，近年才愈演愈烈，這樣做的惡果是什麼？就是一旦建制派失去穩定大多數，政府就寸步難行，連不具政治爭議的事項也可能被否決。

當思考立法會「變天」危機時，中港兩地官員首先要檢討的，是將所有人貼上政治標籤、為所有事劃上政治界線，這套管治規則若不改變，危機就注定發生。

作者是資深傳媒人

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[劉進圖]