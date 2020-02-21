那高官覺得很沒面子，便向認識的一名區議員放風：政府打算在區內設立一所封閉式新冠病毒檢疫中心。

結果開會那一天，不僅全體區議員都來了，還引來大批反對派支持者和記者，把會議場地擠得水泄不通，以致高官根本就無法入內……

「烏雲壓城城欲摧」的表現

故事是虛構的，意指香港當前「屋漏兼逢連夜雨」，8個多月的社會動亂至今尚無平息迹象，近月更有新冠肺炎肆虐。疫情嚴峻，卻有公營醫療系統乃至社會福利界罷工，和其他違法破壞活動；建制陣營內部也不時發生爭吵。

許多人心裏對香港何時能走出困境都沒有底；「烏雲壓城城欲摧」表現如下：

（1）無法凝聚社會共識

當前特區政府民望低有3個原因：（1）反對派不可能在香港執政，他們不反對政府就無事可做；他們抹黑政府，政府卻沒有足夠能力引導輿論，而在意識形態上，只要香港是中央下屬的特區，不論誰當特首，反對派的態度都不會改變；（2）香港建制陣營組合鬆散，內部有矛盾；中央組合該陣營的力度也不夠；（3）特區政府前瞻性和應變能力不強，政策績效不佳。

反對派思維已經發展為奪權或「寧為玉碎不為瓦全」，社會資本嚴重流失，難以達成重大的社會共識。而一個無法凝聚共識的社會，舉步維艱，也難以進步。

（2）相對競爭力不斷下降

40多年來內地經濟迅速發展是因為競爭力提升。一國之內，內地依靠發展製造業和重啟服務業實現了實體經濟的增長；香港製造業生產線約在上世紀80年代已開始北移，產業空洞化使香港難以從內地科技創新中獲益，實體經濟緩慢增長，相對競爭力也無法顯著提高。

制度因素仍有利於香港的貿易和金融等高端服務業。內地持續改革開放和本地社會動盪，香港制度的優勢遜色，金融等行業的競爭力也可能下降。

高樓價是基於貨幣環境，某種程度也反映了香港的競爭力。但如同「荷蘭病」那樣，扼殺了香港其他經濟領域的發展。

（3）頻繁發生的天災人禍

本世紀以來，香港經歷了SARS和新冠肺炎來襲，並受到其他流行病的困擾。周期性金融風暴數度來襲，新的風暴或許也在醞釀，香港難以獨善其身。

面對天災人禍，崛起的經濟體能克服困難，游刃有餘。而對衰敗的經濟體來說，任何天災人禍卻可能讓其陷入滅頂之災。古往今來，那樣的事件並不罕見。

（4）中心城市功能正在弱化

頻繁出現流行病和社會動亂，極端分子更表現出排外傾向，而他們言行是反中的。

中心城市需要人流和物流，往往還要有一個市場；香港的「民粹主義」卻偏偏要削弱香港中心城市的功能。在大灣區概念剛提出來的時候，不少港人還議論要當大灣區的龍頭城市，眼下沒有多少人再提出那個問題了。

有人認為香港即使不當什麼中心城市，市民生活卻可能變得更好一些；但若香港失去了中心城市的功能，恐怕港人的收入和生活水平都會明顯下降。

情况如果繼續下去，香港衰落的態勢不會改變；那已經使許多港人和境外人士失去了對香港的信心。而社會目前的一些做法顯然解決不了上述矛盾；香港需要改變，也在等待着改變。

作者是資深評論員

[吳幼珉]