曾志豪：警察防疫裝備之謎

傳媒拿到政府物流署資料，警察在多項的防疫裝備都獲取了相當數量，其中N95口罩數量甚至比衛生署更多。令人質疑，為何警隊需要大量防疫裝備，而他們的防疫工作卻不見得比醫護更多？

遲遲沒公開交代 難免令人生疑

警方發言人反駁傳媒報道，指N95口罩和保護衣的信息錯誤失實，但他們卻沒詳細交代，警方到底獲分發多少物資，只稱1月24日獲發「數十萬個口罩」。傳媒查到的口罩數量是「64萬」，警方的「數十萬」究竟是多少？是否和「無8個字，係39分鐘」一樣的差距呢？

如果林鄭可以一早公開交代政府物資去向，便不會有此局面，如果警隊能詳細交代他們英勇的防疫工作和需要，市民也不會有此懷疑。

警方發言人表示，警隊獲分發的口罩數量，僅足夠一星期，每人每日一個，反問是多是少？

這應該問林鄭月娥。

林鄭三令五申，官員有需要才可戴口罩，甚至她本人到各個口岸巡視也不戴口罩；IQ甚高的羅致光局長甚至委屈自己連續22天沒有去人多的地方、駕私家車上班，省下22片口罩。

在政府勒緊口罩資源的大政策下，警隊又一早改變了巡邏模式，更多以警車巡邏，那麼還有什麼實際需要，3萬警察不論前線後勤，每人每日都要使用一個口罩，如此奢侈？

香港警隊在北京力挺下，成為實質管治香港的力量，官場打橫行，林鄭張建宗都不得妄議，更不會讓普通傳媒機構置喙批評。只是市民心裏難免有條刺，難道只有明星足球隊才能讓這些人民公僕「赴湯蹈火，在所不辭」，而一般納稅人就只能接受「唔係8個字，係39分鐘」的接報到達時間？

作者是傳媒工作者

[曾志豪]