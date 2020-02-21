林添生：過渡性房屋安排如何能急民所急？

大眾關注過渡性房屋能否真正紓緩基層市民住屋燃眉之急，一在建屋的需時，二在選址。

組合屋、改裝、空置單位 三管齊下

現時提供過渡性房屋的方式主要有3個：一是組合屋，二是工廈改裝，三是空置單位。三者的目的是一致的，都是希望為現時居住環境惡劣的居民在輪候公屋期間，能以合理租金改善生活質素，免受劏房加租及逼遷之苦。

組合屋組裝時間短，成本低，購置及組裝成本可由關愛基金等資助，並由非牟利機構營運，部分機構會為入住家庭提供其他社區支援；工廈改裝成本高，而且成本與租金回報率不成正比，工廈業主缺乏經濟誘因改裝，亦有測量師表示改裝工廈技術問題多，通風採光等都不易解決；善用空置公屋單位作為暫租住屋切實可行，尤其近年各區會開展屋邨重建計劃，如大坑西邨、真善美村，重建過程耗時多年，如能充分利用空置單位，由非牟利機構營運，以短期租約形式提供過渡性房屋予基層人士，可解燃眉之急。

發展局應繼續針對以上不同選項，包括收購工廈重建、改裝及組裝、資助工程等，研究可行性及成本效益，並與市建局保持聯繫，統籌市區重建計劃與大廈改裝工程，務求達至業主住戶雙贏。

發展用地限制多 城規會申請冗長

即使政府耗盡以上手段，運輸及房屋局長陳帆亦直言，於3年內達標並不容易。政府在覓地建過渡性房屋時針對每幅用地的規劃用途、地形地勢、技術限制、所需基建配套等，都需要作詳細評估，只有確定發展潛力合適，加上附近基建設施相對成熟，才能考慮發展成過渡性房屋。遇上某閒置土地短時間內會有其他長遠發展用途，或面積太小，或發展會嚴重影響周邊生態，該些土地都不適宜用作過渡性房屋。

另外一個有機會阻礙過渡性房屋發展的因素是城規會申請。除非該土地在分區計劃大綱圖上已被劃為「住宅」用地，並符合該地帶所標明的發展限制，否則在鄉郊地區發展過渡性房屋，一般而言都必須先過城規會這一關。

項目負責人需向城規會申請改變土地用途，而土地會受到不同規劃所限制，包括面積大小、環境規劃、技術、基建等因素，過程涉及漫長的政府內部討論和法定程序。​​政府專業及工務部門負責進行各種技術及影響評估，包括交通、污水、噪音、排水、空氣流通、景觀、樹木、天然山坡風險等，以確保發展計劃可行。當向城規會提交申請時，負責人要證明擬議發展不會帶來不可接受的負面影響，城規會亦會關心土地與整個地區和周邊用途的發展是否配合。

建屋關乎民之所需 計劃細節要用心

實際而言，選址位置和周邊配套基建設施絕對影響日後發展的過渡性房屋是否能發揮其作用。例如房協計劃租用位於大埔滘的港鐵宿舍策誠軒，然後改建作過渡性房屋，將提供160個單位。但該宿舍位置偏僻，又鄰近路軌及公路，噪音會影響居住質素；附近亦缺乏商場、街市、康樂設施等，居民必須依賴大埔市中心，大大增加交通費用的開支。即使該地要用作住屋，也只適合有車階層的中低密度發展，而非專為基層的過渡性房屋。

亦因如此，政府和社會對於近年發展商樂於捐贈土地以興建過渡性房屋的建議，不應來者不拒，而應以用者角度更嚴謹地監察細節。例如有地產商搶先宣布會捐出300萬平方呎農地，更標榜部分鄰近天水圍港鐵站，但仔細看，其實已有實質計劃的發展地皮只有2.8萬平方呎，其餘的只有數字，未有藍圖。同樣，亦有地產商陸續宣布會捐出位於大埔、屯門、錦田、東涌等地皮，政府當然表示歡迎，但位置是否方便和適合，計劃內容是切實或空泛，則未有深究。新地與聖公會福利協會合作的「同心村」過渡性房屋，鄰近香港駕駛學院元朗安全駕駛中心，毗鄰有中學及小學，步行8至10分鐘可抵達元朗港鐵站，位置尚算適中。

香港房屋問題是重中之重，基層市民的住屋需要非但涉及基本人權，欠佳的居住環境往往影響到身心健康。筆者並非反對發展商捐地或仇富，但為了更好的社區，政府、議員和社會有責任以更有批判性的角度審視這些項目，而發展商亦有責任交代更多計劃詳情，包括是否與有經驗的非牟利機構合作、發展項目如何為社區增值和創造社會資本等。政府亦要擴大各個過渡性房屋計劃的規模，配合增加樓宇供應，才能真正對症下藥。

作者是公共政策及事務顧問、前政府公務員

[林添生]