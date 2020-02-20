陳帆川：鄧炳強出醜成熱話 期待明天《頭條新聞》

堂堂警務處長跟一眾演藝界老大哥以老友相稱，三番四次向口中的偶像大派高帽，態度卑躬屈節，令人咋舌。相比起他面對記者「朋友」和出席區議會會議時的態度，判若兩人。鄧炳強在老大哥前畢恭畢敬的表現，除了滑稽得惹笑，還予人感覺他有求於人。

入鏡的部分娛圈老前輩，曾經涉及的醜聞不少，當中真假難辨。警隊最高層跟業務繁多、利益關係複雜的娛圈大佬握手言歡，即使警察公共關係科聲稱聚餐屬私人性質，但鄧炳強在短短一分多鐘的發言內，不下一次談及警察和警隊的角色，並直言「只要你哋係畀個手指公我哋，我哋赴湯蹈火，在所不辭」，令人質疑當中可能涉及的利益交換。

難想像政府欠下各方多少人情債

最近很多人拿澳門特首賀一誠跟林鄭月娥作比較，認為前者作風果斷，甚至連賭場都說停就停，用不着看人臉色。相反香港政府雖有處理沙士經驗，但林鄭政府從頭到尾皆表現溫吞吞，貌似身不由己。見微知著，當警隊一哥面對一群戲子都要「擦鞋」買帳，他面對北京高幹時的嘴臉會是如何，特區政府面對各方勢力又欠下多少人情債，令人難以想像。

港大感染及傳染病中心總監何栢良直言，港府今次抗疫還不如17年前。政府今不如昔，其中一個原因是道德淪喪，放棄向市民負責。17年前，時任財政司長梁錦松涉偷步買車省了5萬元，便引咎辭職，今時今日還有哪位高官有此基本承擔？

鄧炳強出醜令警隊蒙羞，但任誰也知道，事件在社交平台上經過一輪喧鬧之後，就會不了了之，市民計無所施。相反，警隊一邊對着市民趾高氣揚，一邊對待傳媒「朋友」也不留情面，直接發信予廣播處長，向象徵言論自由的老牌節目施壓。這種權力的不對稱令人憤怒，卻無可奈何。

「反送中」運動至今，每逢有人企圖向港台員工施壓，即有網民發起撐港台行動，一人一信褒獎涉事員工，希望中和壓力，當然今次也不例外。明天（2月21日）的《頭條新聞》到底能抵住壓力玩得多盡，全城關心，全城期待，希望屆時主持人不會哭着道歉，而是呼籲大家「畀個手指公我哋」。

作者是新聞工作者、文化評論人

[陳帆川]