何靜瑩：高手在民間背後的社會資本

這頗能分析藍絲的心態，但未能解釋他們的另一個大問號。長期被中聯辦「大台」組織和統戰起來的建制派及其支持者，始終不明白民間社會何以組成萬千新興社群，尤其是不帶私利、沒權沒勢的民間自發性，對他們來說更是既陌生又怪異，故只能訴諸「外國勢力論」來解釋現象。其實，從「社會資本」的角度可解答他們的問題。

社會凝聚力、人脈網絡和道德規範

一個社會愈多社會網絡及凝聚力，人與人之間的關係、互惠互利及社會互信便會愈深厚，也代表愈多「社會資本」（social capital）。換言之，社會資本與資金無關，也不是社會企業，而是社會凝聚力（social cohesiveness）、人脈網絡和道德規範，培育出深層的公民參與。社會資本的倡導者相信，良好管治不一定源於政治制度或經濟繁榮，最重要是來自一個充滿活力的公民社會。

社會資本不止是來自正式註冊的團體，如非牟利機構、政治團體、工會商會同鄉會，也可以透過非正式群組和聚會來建構關係網（social fabric）——閒餘活動如打球跳舞、讀書會、賞花觀鳥和下棋聊天，甚至是一起喝茶和看球賽，讓人們增進情感的活動都有其社會價值。在宏觀的管治層面，各種聯誼活動可累積為互信、網絡聯繫和公民參與，能為社會帶來積極正面的力量；群體活動遠比經常孤立及獨個兒做事作息更為重要。

社會資本的本質是中性的，像一把刀本身沒有好與不好，視乎你如何運用這工具來創造價值。研究社會資本40年的靈魂人物Robert Putnam說，黑社會也有其強大的凝聚力及網絡，社會資本也挺雄厚！

反面教材：中聯辦、警星聯誼晚宴

運用社會資本的一個反面教材，是中聯辦多年來推動商界、文藝界及專業人士組成林林總總的團體，從其個人網絡擴展出去，凝聚身邊的商家及專業人士，由個人的朋友圈建立起不同大小的社區網絡，構建不少社會資本。這些社區網絡卻因備受政權的意識形態影響，一次又一次為其違背民意的政策背書，撕裂香港社會，「人心回歸」之日遙遙無期。

社會資本包含兩個重要層面：緊密型（bonding social capital）和跨越型（bridging social capital）。聯誼性質的緊密型社會資本可增進朋友間的感情，能令人舒服地get by（熬過去），但亦容易產生「塘水滾塘魚」、團體迷思（group think）、圍爐效應，導致自我中心、故步自封。另一邊廂，當兩個不同背景或階層的網絡連結起來，可產生跨越型社會資本，互相衝擊思想和固有價值觀，也能互補不足和彼此學習，故此，跨越型社會資本能讓社群 get ahead（向前邁進）。

我又想舉一個反面教材。前幾天警隊與明星足球隊的「無罩」聯誼晚宴，蘊含不少緊密型社會資本。一般人可能以為警隊與藝人交流起來，應能創造跨越型社會資本，彼此學習和進步。不過，幾段頗長影片只讓人看出兩幫人蛇鼠一窩，作為公務員的警隊無視潛在利益衝突，不去避嫌之餘，反竭力討好明星。「一哥」演說時的油頭粉面和虛榮心、謝振中努力唱K討好過氣天王譚詠麟的小丑相，還有曾志偉不衛生食相、有人室內違例吸煙……抗疫時期竟舉行這種飛沫四濺、烏煙瘴氣的大型群聚飯局，可見警隊墮落倒退、禮崩樂壞，令人咋舌。

這件事翌日在網上瘋傳，連那些對警隊沒什麼信任度的人，也要fact check飯局是否武漢肺炎爆發前舉行，不敢相信一哥及社會敏感度稍高的警察公共關係科（PPRB）高層竟會犯下這種低級錯誤，究竟什麼令他們冲昏頭腦至此？當兩幫缺乏修養的人走在一起時，只有警商勾結的嫌疑，毫無跨越型社會資本可言。反之，緊密型社會資本只能加劇其自我膨脹、自我感覺良好，他們在自己霉爛的世界裏繼續get by，但不能get ahead，最終連累整個香港！

正面教材：連登討論區

衝擊一個緊密圈子的狹隘思維並帶來進步的一種方法，是將之連繫至另一個高層次的圈子，讓他們認識更多可能性，可以進步、get ahead的機會，這便是跨越型社會資本的正面價值。

讓我舉一個正面教材——連登。連登討論區在2016年成立以來，一群互不相識的青少年閒話家常，在網上討論運動、娛樂、飲食、旅遊，在某程度上建構着「巴打絲打」的情誼和價值觀。在2019年的《逃犯條例》修訂風波中，連登成為示威人士及民主抗爭運動的主要討論平台，繼而由連登會員發動遊行示威集會的抗爭活動，凝聚更多市民。

連登經常進行集思廣益的討論，堅固抗爭運動的精神，跨越至其他社會網絡而製作高質素的文宣感染香港市民，積極引起國際社會關注，亦有自我反省及糾正能力，資訊要經過資料核實及註明來源才可貼文，也有人不時轉發時事評論員、國際輿論及重要專家的優質分析，這些做法都能避免誤傳假新聞（炒車）及降低「同溫層」（自high）效應。連登在抗爭運動累積起來的社會資本如社會關係網、道德規範、公民參與，順理成章地延伸至「公民抗疫」時期，有效地動員市民，發揮「自己香港自己救」的強大民間力量。

過去8個月我們一直問自己：「我可以為香港做什麼？」有了社會資本的概念，你的無力感會降低，因為你時刻都能做出貢獻：當你參與某個實體或網上討論區，便是為構建社會資本出一分力；做橋樑把兩個團體連結起來，讓擁有口罩的一方找到伙伴派發口罩給弱勢社群，你也出了另一分力；就算在茶餘飯後談論抗爭或抗疫資訊，甚至跨越到長者長輩群組，向那個同溫層分享信息、分析時局，這些公民參與皆能對香港的長遠發展有所貢獻！

（作者電郵：ada.ho@paxxioneer.com）

作者是互聯網公司創辦人及行政總裁、企業教練

[何靜瑩]