徐家健：誰在害怕沈旭暉？

想當年，艾未未堅持拒絕合作、拒絕飲茶。

從大灣區福地到黃色經濟圈

2019年2月，特區政府提出修訂《逃犯條例》和《刑事事宜相互法律協助條例》。

2019年3月，行政長官聯同行政會議通過向立法會提交修例草案，並安排4月3日首讀。民陣發起首次大遊行反對修例，商界亦紛紛表示憂慮。

2019月4月，另一平行時空，本地學者沈旭暉接受《大公報》訪問時，鼓勵港青到大灣區發展：「大灣區是香港的福地，香港人應該思考如何利用周邊的關係，既鞏固香港的位置，同時對國家有貢獻。」他更以身作則，在浙江桐鄉籌建「耀華國際生活教育學院」。

兩個紅二代，一個堅持拒絕飲茶，一個要港青擁抱「飲喜茶」文化。想當年，誰在幫腔說謊、享受着獨裁統治下的優惠？

2019月12月，審判來臨。大公報質問沈旭暉，推銷「黃色經濟圈」是否左右逢源？雙面人、變色龍，在「黃」「藍」之間穿梭投機的指控，還有之後官媒一連串狙擊。短短數月間，誰在害怕沈旭暉？

我也害怕沈旭暉，怕的卻不是變色龍等指控。怕，是怕他誤人子弟。

一個被徹底推翻的需求預測

2016年4月，沈受訪時宣稱，研究國際關係的人躲在香港才是逃避，並希望遠離公眾視線專注幕後、對媒體訪問和專欄可推則推，他更作出驚人預測：香港起碼在未來10年也不需要他！

風水佬呃你十年八年，2020年1月，「吹水佬」在推不掉的訪問中透露：「雖然我不特別喜歡出鏡，但無可否認video的受歡迎程度日漸增加，所以也會計劃拍片，以切合這個年代的需要。」

學者為社會審時度勢，分析及推斷能力尤為重要。短短幾年，由「不需要」到「以切合這個年代的需要」，網民的需求徹底推翻了沈的預測。

當高貴立場遇上低級分析

沈的個人去向，沒有太大公共性。早前他質疑林鄭政府「局部封關」時，卻提出兩個錯誤觀點：其一，「關閉西九高鐵站、紅磡站、沙頭角及文錦渡口岸（約佔總入口10%），但入境旅客的主要來源，包括羅湖、落馬洲、皇崗、深圳灣、港珠澳大橋、港澳碼頭、國際機場等（約佔90%），依然開放」；其二，「內地暫停簽發自由行到香港，但商務、探親、其他原因到香港的內地人，可繼續入境，後者約佔37%。由於商務旅遊是國情一部份，邏輯上，消閒入境的必然有部份轉以商務簽證，相信37%會變成約50%」。

質疑政府這高貴立場，牛頭角順嫂也會吧。正確分析，要問各交通服務及口岸的替代性有多高。旅客是有腳的，不同口岸的替代性愈高，局部封關的成效便愈低。另方面，只繼續容許商務等內地人入境，不管消閒入境是否轉以商務簽證，邏輯上，剩下來的比例必是100%。相信37%會變成約50%之說，是沒邏輯的低級分析。

社會科學家不懂社會科學分析

近期一點，在比較武漢肺炎與美國流感時，沈強調這亦是社會科學問題。同意，問題是他並沒提出社會科學的答案。

首先，沈指「美國流感」不是一種病毒，而是出現在美國、很多種流感的集合。準確點，我認為「美國流感」是多種病毒，很多種流感病毒的集合。說武漢肺炎是一種病毒，卻話美國流感是一種集合，是語言偽術。

更嚴重的謬誤，是在比較兩者的死亡率時，沈解釋：「而根據官方數據，武漢肺炎目前死亡率大約3%，都是直接數字，這還未算不少專家對中國官方是否刻意調低數字充滿質疑（有學者估算倍之）。不少中國學者又強調，只要武漢肺炎更多輕微患者確診，死亡率就會進一步調低，屆時就可以『放鬆』，這是另一謬誤：須知美國流感有了足夠案例，已經成功研發出疫苗，有效率約為60%，但武漢肺炎至今無疫苗可用、未有足以廣泛使用的有效藥可治，總體風險就比美國流感大得多。」

正確的小學程度數學分析是這樣的：要知道，死亡率是死亡人數與確診人數之比。因此，更多受感染的人被確診，亦會增加之後因感染而死亡的數字。小學生也知道，一個分數的分母與分子同時上升，其數值的改變視乎兩者的相對增幅。當漏網之魚的死亡率比原先公布的死亡率低，實際的死亡率才會下降；相反，死亡率會上升。這根本與美國流感有沒有足夠案例毫無關係。

正確的社會科學答案，其實要比較武漢肺炎與美國流感的社會成本。首先，有疫苗仍有成千上萬死亡個案，可解讀為：（1）疫苗未必有效；（2）疫苗的副作用或其他成本導致未有全民接種；（3）未有足以廣泛使用的有效藥可治。正所謂「七孔流血還七孔流血，死還死」，因染病引致不同程度的生活質素和生產力下降，都各有其社會成本。過去數十年健康經濟學估計，美國人的「統計生命價值」（Value of Statistical Life）平均約為700萬美元。不同程度的生活質素下降、工作能力喪失、額外醫療成本等，同樣有數得計。因此，當兩種病毒對感染者造成不同程度的長期損害，它們的社會成本不一定是較致命的高。

比恐襲更恐怖的反智宣傳

沈不懂經濟，國際反恐是其專業吧？元朗7．21事件，他形容為「屬於（1）無差別襲擊，完全針對平民；（2）遇襲者完全沒有攻擊性，包括老弱婦孺；（3）維持時間長達數小時，屬連續、反覆出現的攻擊；（4）目的是製造公眾無論在任何地方都對個人安全產生的恐慌……假如元朗案在世界任何其他地方出現，定義上，這都是一場Terrorist Attack」。

反智，因為有實證研究經驗的學者都知道，根據一套常用的統計數據Global Terrorism Database，恐襲定義要符合三大準則：（1）有意；（2）暴力；（3）非國家行為。再加上以下3個條件中至少兩個：（1）行動須有政治、經濟、宗教或社會目的；（2）目標是針對大眾而非直接受害者；（3）行為屬國際人道法所不容。換句話，什麼「無差別襲擊」等等，統統不在考慮之列。

學界以外，國際社會對恐襲沒有劃一的定義。以美國政府為例，其定義跟沈的出入很大。普遍外媒，亦只以mob attack或gang attack去報道7．21事件。

讀博，請不要害人

誰在害怕沈旭暉？我羨慕沈的影響力，他發表〈「黃色經濟圈」的十字路口，也是運動的十字路口（上）〉（《明報》，2019年12月16日）後，黃色經濟圈馬上遭官媒大力打壓，說好了的下集亦不了了之。然而，影響力是把雙刃劍，相信元朗7．21事件是恐怖襲擊的港人，跟形容「反送中」運動中黑衣人就是恐怖分子的人一樣，都是放棄了與國際接軌。

財經界有財演，學術界有學演。娛樂無妨，愚人卻無謂。一直宣揚「讀博害人」的人，請停止「讀博，害人」吧。

（http://www.facebook.com/economics3.0）

作者是香港亞太研究所經濟研究中心成員、美國克林信大學經濟系副教授及資訊經濟計劃附屬學者

[徐家健]