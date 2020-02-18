歐陽五：如何做到「前事不忘，後事之師」？

改變生活習慣 培養科學思維

就民間而言，一在改變飲食、衛生、社交等生活習慣，二在培養理性、客觀、獨立思考等科學思維。

鍾南山院士日前受訪時說，「本世紀的3次（公共衛生）事件均由冠狀病毒引起，我們不知道下次會出現哪種冠狀病毒」。從SARS（沙士）到MERS（中東呼吸綜合症）再到此次COVID-19，變的是病毒名稱和中間宿主，不變的卻是人類與野生動物的「非正常接觸」。所謂「沒有買賣就沒有殺害」，人類對於野味的「念念不忘」不僅帶來愈來愈多物種的消亡，更招致沙士、新冠病毒肆虐等可怕「迴響」。

此次疫情還暴露出許多民間普遍存在、亟需改變的陋習。17年前的沙士疫潮歷歷在目，但無論內地還是香港民眾，都再一次經歷了從不願戴口罩到瘋狂搶購口罩的不理智行為。超過八成的聚集性疫情發生在家庭，反映出不少患者是因自我防護、隔離意識淡薄而感染、傳播新冠病毒。社交媒體上充斥着大量以偏概全甚至危言聳聽的不實資訊，致使部分民眾或過度恐慌或盲目樂觀，由此造成的「信息流行病」和次生「災害」恐比病毒本身更可怕。

新加坡國立大學教授鄭永年近日撰文，將新冠疫情暴露出中國的問題總結為「政治啟蒙過度，科學啟蒙不足」。筆者認為，這種社會現象更存在於今日之香港，「醫管局員工陣線」以罷工要脅港府「封關」，便是典型一例。當救急扶危的醫護人員違背自己面對南丁格爾的誓言等，放棄專業素養而過分索求政治利益，如此社會之症更需要醫治。

治理層面不足 需反思整治

就官方而言，一在統籌全國資源、全力抗「疫」，把疫情防控工作抓實、抓細、抓落地；二在維護社會穩定、保障民生，對患者做到應收盡收，對被隔離人群做好人文關懷，對普通民眾加強科學指引，對瀆職現象和違法行為及時依法查處。

中共最高層明確將今次疫情視為「對國家治理體系和治理能力的一次大考」，須知考題難度高並不可怕，重要的是答題者要有敢於迎戰的勇氣和認真作答的態度。從國家應急管理體系到公共衛生服務體系，從國家生物安全風險防控和治理體系到現代化基礎設施體系，疫情暴露出中國在治理層面的短板、不足甚至死角需要逐一記錄、反思、整治。

內地官媒日前披露，習近平在中央深改委會議上強調，要「完善重大疫情防控體制機制，健全國家公共衛生應急管理體系」，並提及「體系」一詞達約20次。中共黨刊《求是》還全文刊出了習近平在中央政治局常委會會議上的講話，其在談及「提高國家治理能力和水平」時強調，要加強法治建設，認真評估《傳染病防治法》、《野生動物保護法》等法律法規的修改完善，還要抓緊出台《生物安全法》等法律。內地如能以此次疫情為抓手，加速推動法治建設和體制機制改革，則不失為「失之東隅，收之桑榆」。

正如加繆在名著《鼠疫》中所言，「人類能在這場鼠疫和生活的賭博中贏得的全部東西，就是知識和記憶」。善於總結經驗、汲取教訓是中國人在數千年歷史長河中養成的品質，相信此次疫情也終將成為中國社會在持續進步中的重要一課。

作者是時事評論員

[歐陽五]