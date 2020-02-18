梁美儀：漠視民意的低民望政府

這個政府的失敗，在於香港面對武漢新型肺炎的來襲時，政府已沒辦法令香港人如17年前沙士爆發之時，齊心抗疫。

作為守護香港醫療系統，對抗這場「疫戰」的，是我們一班公營醫院工作的醫護。醫護人員罷工促政府「封關」，減低病毒大規模傳入的風險，避免本已資源緊張的公營醫療系統崩潰。面對醫護的訴求，林太卻以敵對態度處之，形容他們用極端手段威迫政府，「都不會得逞」，她以政治鬥爭的心態，對待持不同意見者，即使他們是擁有專業知識的醫護人員。

無視民意代表 注定在地區碰壁

政府在抗疫戰中，遇上另一大挫敗，是在各區均出現強烈反對政府增設檢疫設施的聲音，不論是將未入伙的公屋單位，暫改作檢疫中心，又或將一些原有普通門診診所，列為接收有輕微病徵的指定診所之建議。

有人會慨嘆，反對的市民過於民粹，只顧個人利益而犧牲公共衛生及香港整體利益。沒錯，這也許是有點民粹，但當局在提出有關建議前，沒有好好諮詢居民、區議會或當區的議員。林太因今屆區會由反對派壟斷，故意無視他們，每每採取不合作態度，然而不能忘記，他們是由選民一人一票選出來的民意代表。

這位香港回歸以來支持度最低的特首、民望最低的政府，竟然無視由破投票紀錄產生出來的民意代表，這注定政府在地區處處碰壁。

作者是資深傳媒工作者

[梁美儀]