何喜華：情理兼備對抗疫症

幻想變真實 自我實現封關斷貨

以客觀數據看，大眾對COVID-19確需小心但毋須過分擔心。然而，專家不斷的警示、政府慢條斯理的行動、醫護人員激烈的反應、個別嚴重的死亡個案，令社會大眾陷於極度恐慌和焦慮，非常擔憂一旦感染便如罹患絕症。疫症當前，口罩已成抗疫必需品。一罩難求，街頭巷尾為求買得口罩，有人凌晨排隊冒寒風等候，一盒索價五六百元不罕見。個人消毒裝備及家居清潔物品亦沽清。市民只能全天候徘徊踱步各藥房、超市，守候新貨補給，以求即時購入保平安。

市民的恐慌情緒更表現在搶購日常用品。出售米油鹽的超市貨架空空如也。先是搶米，後蔓延至食油、廁紙，甚至女性用品。當有消息指貨品甚或製造原料短缺，所有人如驚弓之鳥，蜂擁搶購，向親友轉發消息，人人「跟大隊」瘋搶。儘管政府一再強調強制貨品進港未受影響，供貨商會聲明貨源充足，但恐慌情緒蓋過理智，加上不信任政府是主流取態，市民寧可盲信斷貨，眼見人人皆搶，自然不甘後人。明明沒短缺仍瘋狂搶購，結果供貨正常亦變短缺，將幻想變成真實，自我製造原先預期情况，正是「自我實現的預言」（Self-fulfilling prophecy）。難怪有外媒以「病毒性歇斯底里」（Viral Hysteria）形容香港目前情况。

醫學期刊Lancet曾推算，全球每年因流感造成的額外死亡率為每10萬人4至8.8（註2）。香港的相關數據為6.3（註3）。以目前COVID-19在港造成死亡數字估計，其額外死亡率應微不足道。每年流感致死情况，傳媒都大肆報道，但社會沒歇斯底里。客觀數據與當前社會狀况反映的疫情嚴重程度有天淵之別，當中必涉及集體心理及政治因素。

從眾效應 人人活在恐懼中

市民這種「跟大隊」、「人云亦云」的羊群心態，心理學上又稱從眾效應。個人受到多數人的一致思想或行動影響，跟從大眾思想或行為，恍似停止理智運作，不會再作判斷。是次疫情中市民顯現出羊群心態，一切身不由己，情緒及行為被縈繞不斷的疫情資訊及群眾行為牽動，人人活在共同製造出來的恐懼中。

當有個別人士有不同意見時，就會面對一股無形群眾壓力。著名的阿希從眾實驗（Asch conformity experiments）要求被實驗者和其他偽裝的實驗者一同比較線段長度，結果被實驗者在大多數人完全一致的回答時，開始懷疑自己意見是錯誤，甚至屈服於大多數人的判斷，做出和其他人一致的回答，以便被其他人接受。換言之，個人會受社群中主流意見影響判斷，縱使其本人認為是錯的，最終亦選擇追隨主流意見。由此引伸，持某一具爭議意見的組群，若能逐漸取得他人認同，慢慢凝聚群眾力量後，否定、批評甚或攻擊持不同意見者，有可能令相對少數的異見者屈服。面對這種群眾壓力，少數異見者或會懷疑自己，甚至認同本來不同意的意見，否則可能沉默下來，免再受攻擊。

從眾效應愈演愈烈，從眾者甚至會出現「路西法效應」，在群體情緒化下，有意無意下跨越自己的道德底線，不斷鞭撻被認為是錯誤的對方。史丹福監獄實驗（Stanford prison experiment）正正展現這可怕情况：扮演囚犯和獄吏的實驗者很快投入角色，被賦權使用武力的獄吏會虐待及傷害囚犯。此等特定情况下，人的思想和行為趨向墮落邪惡，盲從權威、不作思考、排拒他人，互相認同作惡行為而毫無反思，展示人性陰暗面，如同天使路西法墮落為魔鬼撒旦。

在整個對疫情控制、公共衛生決策的討論中，社會大眾往往因恐慌、焦慮情緒，透過從眾效應的運作，凝聚成一股龐大的群眾力量，外顯為對政府的不滿及反對被指是錯誤或有害的措施，並提出未有深思熟慮的意見及要求。舉例說：若全面封關，應如何處理各種跨境活動的需要？為何只禁止內地人入境較減少所有出入境人流更為有效防疫？要求禁止所有經中國的旅客入境，期望能減少病毒隨人流來港散播，但為何沒着力關注最大的危機是那些回鄉度歲後返港的約20萬港人，而非僅佔一成多入境人次的內地訪客？批評強制檢疫成效不彰，需採取更嚴厲措施，但社區人士反對設立隔離中心，如何監察未有病徵者健康狀况？

集體恐慌情緒下 需情理兼備應對

當全城都在恐慌之時，大眾不問有何科學論據支持防疫成效便要求全面封關；無視新病毒的偏低死亡率而過度憂慮；不相信強制檢疫是限客不限貨，不影響物資供應，繼續搶購物資；甚至認為病毒都是內地人帶來，卻忽視回港港人也有同樣風險，結果加深中港兩地隔閡，將民粹主義推向另一高峰。正如世衛總幹事所指，應對疫情時的最大敵人是導致人們對立的污名化，而非病毒本身。疫症當前，大眾出現上述種種因恐慌而來的集體情緒化反應，應可理解，但也應提防由民粹及本土主義所引發的資訊疫症（infodemic）。無疑，政府今次抗疫表現實在不濟，但更嚴重的錯失卻是未能體察市民及醫護的集體恐慌，以為說說理便可安撫，更以政治鬥爭態度回應訴求及批評。同樣，市民大眾也未有運用理智化解情緒化下的過敏反應。總言之，政府及社會大眾同需情理兼備共同抗疫。

彭博社有評論指香港已出現「失敗國家」（failed state）徵兆。特區政府對此當然難辭其咎，理應深切檢討箇中原因，在疫情過後進行必須的改革。然而，一個社會處於失敗狀况並非完全是政府的責任。如社會大眾一直受困於恐慌焦慮，無意識地從眾而缺乏獨立思考、凡事「我對你錯，必須聽我」，以過度簡化思維進行公共政策討論，這個社會又豈無失敗之理？應緊記，能戰勝社會危難的，是各司其職、共同努力，而非指摘辱罵、獨善其身。

讀者如仍非常擔憂疫情發展，可參考兩項較少提及的數據：新型冠狀病毒的死亡率，撇除湖北省因醫院不能負荷數以萬計的病人而造成的偏高死亡率，其餘地方死亡率僅約0.6%；雖然有近1800宗死亡個案，但經治療後全球康復個案已逾萬宗，甚高於死亡數字。

註1：bit.ly/38ChT06

註2：bit.ly/2SJvGLi

註3：go.nature.com/2UXrTNq

作者是香港社區組織協會主任

[何喜華]