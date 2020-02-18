阮穎嫻：口罩供應政府處弱勢 應重分配

其中最令人痛心的，是清晨只有10多度，幾百人包括很多長者餐風宿露排隊數小時買口罩，老人因買不到口罩辱罵店員，掃跌貨品，甚至有消息指在街上被劫口罩，令人唏噓嘆息。

口罩成階級象徵

口罩在香港頓成階級象徵，階級主宰誰可以獲得口罩。

獲得口罩的第一條件，必然是錢。口罩價格由幾十元一盒，炒到幾百元甚至過千元一盒也有，走勢如同十倍股及虛擬貨幣，有人提出用口罩作籌碼賭錢，更顯口罩的價值。只要有人肯出高價，就會吸引其他人賣口罩。畢竟不戴口罩不一定染病，其他人戴了，自己中招機會減少，也可以選擇減少外出。

第二是資訊和技術。初期，青年多上網，有多點窿路尋找海外供應商，那時其他國家仍未禁止出口。開賣的店舖，通常會宣布當日的售賣數量，衡量隊伍有幾長，就知道應不應該花時間排。懂得寫程式的還可以自動化買口罩的登入程序，跟買黃牛飛一樣，大大增加成功率。但也有人不虞有詐，墮入網上代購口罩騙局。

第三是社交資本。除了金錢外，人脈也很重要。當有相熟親戚朋友購買用品，搭單買，或求人送或賒一兩盒口罩，總會做得到。有些朋友用飛機從海外把成千上萬盒口罩運回香港，多得可以拆貨做賣家。不過，如果朋友圈勢力不夠，就無辦法了。

誤信維穩報道令人大失預算

第四是對政權的信任。去年12月底已傳出肺炎消息。1月1日，武漢官方稱「依法查處」「造謠」8人；然後武漢市衛健委稱未發現明顯的人傳人證據；1月8日方確認病原；醫院有多名醫護人員陸續受感染。1月11日武漢公布確診41病例，其中1人死亡。

對政權的信任跟接收資訊及判斷有關。中國大陸信息不流通，但香港的資訊較多是同溫層問題。對於不信任中國政府消息的人來說，已預料肺炎爆發，加上沙士的經驗，是重大入貨信號。1月初，口罩供應仍然充足，稍為有炒上迹象，但價格仍相宜，已經有人大量入貨了。

另一邊廂，不同的親中傳媒人、建制派人士、教授、中國網民，指摘香港人太恐慌，說沒有證據顯示人傳人，相信仍「可防可控」，是反對派造謠生事。這些人最後中了自己回力鏢，到2月中要公開乞求口罩。他們害到自己就算，如果讀者看了信了，也要捱炒價，不然就要捱更抵夜排隊。這些親中人士的擁躉，今次吃了大虧，自然身體很誠實地破口大罵，畢竟身體髮膚只得一套。

反對派準備相對充足。自「反送中」運動以來，防毒面罩和口罩一直是生活所需。問題是傳染病防疫以住戶為單位。因為一起居住容易互相傳染，父母無準備，子女有都無用。有些子女要幫整個家族幾戶人買，結果子女還是要費煞心神蒐羅防疫用品。

老弱窮人相信政府 成最弱一環

暫時社區爆發不算嚴重，原因是大家早在政府「豬油膏」地防疫時，很早就着緊了。可以設想，若這個疾病的傳染度及致命率更高，真心親政府而且言行一致的人大概會比反政府的人更高危，例如有人過年還去湖北拜年，然後因封城不能回港。日日侃侃而談叫人相信政府不必恐慌的社會賢達不會最先受害，他們有資本有人脈，但信了他們的維園阿伯就危險了。

無論是雨傘運動或反送中，支持政府的人較多學歷低年紀大，反政府的較年輕而且中產。香港民意研究所在2019年7月做的民調顯示，30歲以下反對引渡法修例的高達91%，65歲或以上的只有47%。歷屆選舉，親中政黨在公共屋邨的勝算較大，而公共屋邨是老人草根集中的地方。

資本、資訊加上相信政權幾個條件疊加，令信任政權的年長者及窮人成香港最弱一環。

中央集權不一定解決問題

面對口罩荒，有親政府人士及官員認為應充公市面所有口罩，作中央分配，原因是緊急狀况，口罩是戰略物資，才能確保大家都有口罩用，私產可以不理。中國現在很多個省都有這個情况，佔用宿舍，省市中間物資互相「打劫」，為什麼不行。

成功的條件，是只做一次。每人家裏、公司裏也有點口罩，政府無法逐家逐戶把口罩搜出來，就算是刑事，案件太多，不可能全部拘捕。如果是藥房倉庫的，聽到這個消息會匿藏口罩或散貨，短期內也許會便宜一點。貨品入境避無可避，全部充公。如果疫情很快緩和，那還應付得來；倘若疫情去到6月甚至9月，那香港仍需要更多口罩。

香港政府自己無能力獲得很多口罩。民間自救力量大，李嘉誠有，黃之鋒有，明星藝人有，區議員有，很多商戶都有，原因是自由市場大家落力搵口罩，願意花很多心力鑽窿路，遠至南美也有人運口罩回來，甚至有人開始自設生產線。為了高價賣出賺錢也好，為商譽鋪金也好，政黨明星吸納支持者也好，總之各取所需。

一旦政府充公市面口罩，就不會再有私人力量去抬那麼多口罩回來，以免血本無歸。屆時全城坐等政府供應及分配口罩。若疫情持續，政府口罩數量不夠，派完就無，市民反而受害。

政府應着重處理分配問題

政府無辦法持續供應足夠口罩給所有人，搵口罩的能力也差，便應集中處理分配問題，非抹煞供應。

假設政府找到小量供應，應集中幫助在照顧病人最前線的醫護、老弱社群及草根。一條鏈條的堅固程度取決於最弱一環，一個城市防疫的最大缺口，除了特首林鄭月娥外，就是以上這些人。當分配較平均，社會整體抗疫力會較好，醫療系統的壓力較小。

除此之外，經濟下滑，百業蕭條，服務業相繼執笠，以時數計工資的草根階層手停口停，加上防疫用品及糧食使費又一堆，政府應出手幫助。雖有說這些人多支持政府，現在因為信了政府倒是自食其果，但人道社會不應任由他們捱苦。現在政府宣布了一些紓困措施，希望不要像派「N無4000元」一樣，等到病毒謝了都未收到錢。

作者是香港大學經濟及工商管理學院助理講師

[阮穎嫻]