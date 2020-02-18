劉進圖：救人勝於派錢 接返刻不容緩

滯留湖北的港人散落在多個不同城鎮，部分距離武漢多個小時車程，安排他們經陸路運輸到機場集合，沿途要防止相互感染，的確有一定困難，但任何拯救行動都有困難和風險，負責任的特區政府應本着迎難而上的心態，盡一切方法說服湖北當局，按先易後難的準則，分批把滯留港人救回來，首先是困在武漢市的港人，只要有第一批乘包機自武漢返港，其他滯留者就看到希望，就有信心和勇氣等下去直至脫險。

檢疫困難不應成延遲救人理由

至於返港後的隔離檢疫安排，現有檢疫中心約150個單位接近飽和，加建的臨時單位尚未落成，徵用酒店怕中央空調傳播病毒，借用軍營缺獨立廁所，啟用已落成公屋又遭遇附近居民激烈反對，的確有一定困難，但這些困難不應該成為延遲救人的理由，所謂救人如救火，負責任的特區政府應本着救護港人比一切優先的原則，盡一切方法設置臨時檢疫設施，就算是在政府空地搭帳幕暫住、在空置禮堂鋪睡袋，對滯留港人來說，相信也勝於被困高風險的郵輪船艙，或恍如人間煉獄的武漢。

令市民大惑不解的是，特區政府一直拒絕封關，深圳灣口岸、港珠澳大橋和國際機場持續開放，連日來不斷有香港居民和內地訪客，經這些口岸進入香港，港府對他們實施的檢疫安排相當寬鬆，主要靠他們自律，自己在酒店或家居隔離，這盈千累萬的內地返港／來港人士，相比湖北或鑽石公主號上沒有病徵的港人，播疫風險不一定較低，既然政府接受他們家居隔離，為何包機接返的市民不可以強制家居隔離，必須找到檢疫中心房間才接人？只要他們佩戴電子監察手帶，有執法人員每天突擊上門巡查，家居隔離也是可以考慮的。如果說湖北或郵輪返港人士屬最高風險級別，家居隔離不足夠，那就該按風險級別分配有限的檢疫中心房間，優先讓他們入住，讓較低風險的人家居隔離。

對一國兩制信心 繫於切身遭遇

特區政府營救滯留湖北的香港居民，竟然比營救滯留日本的香港居民更困難更遲緩，中央政府難道認為合理？難道可以漠視不理？

港人對「一國兩制」的信心，繫於關鍵時刻港人的切身遭遇，從國家得到的是同情、關懷、幫助，還是冷漠、沉默、封鎖。

作者是資深傳媒人

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[劉進圖]