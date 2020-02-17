紹建：疫情蔓延 短期無損習近平政治權威

不滿情緒逐漸波及中央

自2012年上台以來，習近平以及其核心幕僚團隊通過反腐、增設深改委和國安委、軍隊改革等一系列措施，前所未有的全面強化了黨對「黨政軍民學」等所有事務的領導，也構築起個人空前的權威領袖地位。隨着十八屆六中全會明確核心地位，十九大上，習近平新時代中國特色社會主義思想被寫入黨章，以及十九大以後修改《憲法》的相關細則，其個人地位在黨內和國家層面上全方位確立。

在脫貧攻堅、全面建成小康社會等工作有條不紊推進之際，此次新冠肺炎疫情的爆發，不啻為一隻「黑天鵝」。隨着疫情的迅速擴大，對全社會的影響已經遠超2003年沙士。伴隨着政府應對不力的相關事實不斷披露，民眾的不滿情緒迅速升高，洶湧的網絡輿情着實罕見。毫無疑問，疫情的擴大及局部失控，損害了中國的國際形象，以及民眾對中國特色社會主義制度的信心。這股不滿的情緒，最開始指向湖北省和武漢市地方政府，隨後逐漸波及到中央，近年來的系列舉措被批評嚴重削弱了地方政府的創造性和活力，成為此次疫情發展至此的重要原因。

宣傳系統依舊在習掌控中

習近平似乎也意識到了這場危機的嚴重性，中央政治局常委會的通稿稱，這次疫情是對「我國治理體系和能力的一次大考，我們一定要總結經驗、吸取教訓」。

不過種種迹象卻表明，這種衝擊在政治上尚未波及到習近平個人。相反，藉由種種抗疫舉措的開展和近期的人事佈局，釋放出其依然牢牢全盤掌控局勢。

從文宣上來說，早前習近平與美國總統特朗普通話時聲稱，面對疫情「打響了一場疫情防控的人民戰爭」，此後，《人民日報》、央視等央媒迅速跟進，把政府抗擊病毒的行動稱為一場「人民戰爭」，每日新聞習近平仍然佔據頭條和最重要版面。甚至1月31日當天，在疫情發展的重要時刻，《新聞聯播》的頭條還是《求是》雜誌將於次日發布習近平關於敦煌保護的有關撰文，而非疫情相關新聞，顯示宣傳系統依舊在其掌控之中。與之對應，作為此次中央應對新冠肺炎疫情工作領導小組組長的總理李克強，其考察武漢疫情當日，消息首發，甚至不是央視、新華社等央媒，而是國務院的宣傳喉舌中國政府網，對於李有關疫情的新聞報道，其規格體例也未有任何變化。

疫情追責 將焦點轉移到湖北官場

同時，從疫情追責而言，最高領導層也採取了系列措施，成功將焦點轉移到湖北當地官場。比如2月7日中午中央紀委國家監委網站發布消息：「經中央批准，國家監察委員會決定派出調查組赴湖北省武漢市，就群眾反映的涉及李文亮醫生的有關問題作全面調查。」李文亮醫生本就是此次疫情的標誌性人物，民間對於湖北的處置本就頗為不滿，此時下派經「中央批准」的調查組，而在現今的政治環境下，「中央」一詞的含義，不言自明。同樣，曾經任職浙江多年、與習近平工作有着深厚交集的中央政法委秘書長陳一新，擔任中央指導組副組長赴湖北指導疫情防控工作，也異曲同工。

對人事控制未動搖

與追責同步進行的是人事調整，近期的系列重要官員佈局上，亦顯示習近平對人事的控制並未動搖。在湖北，被民間戲稱為湖北官場F4（湖北書記、省長，武漢書記、市長）之首的湖北省委書記蔣超良已被火速撤換，接替他職務的是上海市長應勇，近日公布的港澳辦人事調整，同樣手筆不凡，全國政協副主席兼秘書長夏寶龍上任港澳辦主任，成為第一位擔任過地方省委書記的港澳辦主任。兩則人事變動的看點在於，無論應勇還是夏寶龍，都曾長期在浙江任職，作為熟悉的老部下，被認為與最高領導人甚有淵源。人事安排尤其核心崗位，所謂「講政治」的重要性不言而喻。而能夠力推此二人此番調動，也能說明習近平的超強權威未受動搖。

可以說，此次新冠疫情，短期來看不僅沒有衝擊到政治強人習近平的個人權威，反而變成了宣示其權威的試驗田。不過若以長期論，尚需拭目以待。

作者是內地資深傳媒人

[紹建]