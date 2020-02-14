香港社區組織協會：被遺忘的單身

早於1998年，政府已訂立平均輪候時間3年的指標，當時無論是一般家庭、獨居長者，抑或非長者單身人士，均納入3年目標之內。不過，自2005年房委會引入配額及計分制後，非長者單身人士輪候公屋政策出現翻天覆地的變化，他們不單被排拒於3年上樓目標之外，輪候優先次序亦由「先到先得」變為以「分數」計算，每年最多只有約2000個配額。此後，非長者單身人士要上樓，動輒需要10年或以上的時間，遠比一般輪候冊家庭要長。

早前運房局再為有關津貼未有涵蓋非長者單身人士一事解畫，討論焦點再次轉移到年輕人身上。局長更指出年輕人多與家人同住，輪候公屋僅希望有自己「小天地」。事實是否如此？

非長者單身=年輕人？

首先要澄清的是，非長者不等於就是年輕人。根據房委會統計，2018年逾半（51%，即60,900人）輪候非長者單身人士已年屆30歲或以上，單是50歲或以上的組群亦逾萬人。所謂非長者便是年輕人，可謂言過其實。

房委會的宗旨是為沒有能力租住私人樓宇的低收入家庭提供公屋。因此，申請者年齡與是否符合資格申請公屋，兩者並無關係。年齡並非判斷住屋需要的最主要因素；相反，居住狀况、環境、租金壓力、居住人數等更為重要。若要扶貧到位，當局更應該針對上述因素推出紓困措施。根據人口普查數據，2016年居於分間樓宇單位的一人住戶佔29.8%，遠高於全港比率的18.3%。如果他們確實租住劏房、板間房等不適切居所，也有着急切的住屋需要，他們是一人住戶，抑或是年輕人，又有何相關？

「小天地」還是政策失誤？

雖然在非長者單身申請者中，僅約兩成（19%）為獨居人士，但2018年的比率卻較2014年（9%）增加一倍，人數超過2萬。申請人獨居原因並不一定是渴望獨居生活，當中不乏申請人是迫於無奈離開原來家庭，如離婚。若局長認為他們申請公屋也是希望要一個小天地的話，未免大錯特錯。本港樓價高、租金貴，輪候公屋人數屢創新高已屬不爭事實，歸根究柢源自房屋政策失誤。有調查機構發表最新樓價報告，香港已經連續10年成為全球樓價最難負擔的城市（註），不吃不喝廿載方有機會置業。希望獲容身之所、有瓦遮頭已屬卑微期盼，政府協助有困難人士亦屬應有之義，何解反被描繪成追求「小天地」，基本「需要」被扭曲為奢望「想要」？

編配公屋訂優次合理 不獲發津貼無據

政府表示建議的津貼並不包括非長者單身，原因是公屋編配優先考慮家庭及長者。公屋單位供不應求，分配單位需加入先後次序考慮尚可理解。然而，現金津貼與輪候公屋屬兩碼子的事。津貼屬全新紓困措施，既然政府庫房豐厚，發放現金津貼亦不會影響申請進度，縱使應慎用公帑，但政府若要減輕基層生活壓力，實在無理由將非長者單身拒諸門外。

以往關愛基金推行的非公屋、非綜援人士的津貼項目（俗稱N無津貼），非長者單身人士尚且可以申請，但在今次措施中政策反而出現倒退，非長者單身被排拒在外。如果有關津貼是希望幫助居住環境惡劣的輪候公屋人士，試問，一名租住劏房多年的單身人士，輪候公屋已超過3年，甚至5年時間，卻因非長者單身身分而不獲發津貼，又如何達至幫助環境惡劣人士的目標？

未汲取教訓 恐重蹈覆轍

去年政府收緊長者申請綜援年齡門檻，由60歲調高至65歲，引起滿城風雨。最終政府硬要推行，並新增就業支援補助金去彌補差額，但受助人仍失去原有各項的補助金。如今政府可能又打算以所謂「較寬鬆」的在職家庭津貼去處理非長者單身人士的經濟壓力問題，迴避政策不一致的問題。經一事、長一智，從2019年走到2020年，政府能否汲取教訓，不再重蹈覆轍？

註：見Demographia國際樓價負擔能力報告

[香港社區組織協會]