梁美芬：「等運到」是政府的死穴

錯過「阻截危機」黄金時機

過年前後內地旅客入境以及數十萬香港居民從內地各區返港，大大增加社區傳疫風險。我早前已經提出政府應根據《預防及控制疾病條例》，以隔離措施阻止疫情惡化。我多次提出短期旅客入境要出示醫生紙，已取得工作或讀書等簽證者，入境後必須自我隔離14日，港人從內地返港也須自我隔離14日。惜政府一直拖拖拉拉，到2月5日才決定經內地入境人士需強制檢疫14日，其時已有從內地回港的香港居民確診及死亡個案。隔離令要等2月8日時才執行，已錯過黄金時機去阻截大量人流回港後到處在社區活動、造成社區疫症爆發的危機。

另外，香港市民經歷過2003年沙士一役，很多人都聞肺炎色變，一聽到武漢有肺炎便搶購口罩。筆者所屬的經民聯1月5日訂購一批口罩，供應商1月22日來貨只有約2萬個，在過年前不足兩天我們已全數免費派完。當時，街坊已大排長龍拿口罩，我心知不妙，早已提醒政府必須確保市場有足夠口罩供應。1月8日立法會大會的緊急質詢，陳肇始局長仍說預料兩周後就會恢復供應……

針對口罩問題，筆者早前建議根據《儲備商品（進出口及儲備存貨管制）規例》（第296A章），監管口罩的進口量、存貨量，在緊急情况下更可限制最高批發價。當時香港市面尚有不少口罩，只是部分黑心商戶囤積抬價，令到「有口罩無人買」，但不見政府有任何回應。現在疫情擴散至外國，全球對口罩的需求熾熱，多國陸續禁止口罩出口，批發商入貨也有困難，政府現時才監控已經於事無補，並可能出現商人不能賺錢，無貨到的情况。

在疫情爆發的危機當中，作為政府，絕對不能「等運到」，否則官員責任難逃，而害慘的確實是香港社會。

作者是經民聯副主席、立法會議員

[梁美芬]