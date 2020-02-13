李灝麟：穿山甲的願望：從動武變共舞

但在人類當前，瑟縮如此顯得十分脆弱，若不是愚昧的話。捕獵的人只消走近，活生生的穿山甲馬上唾手可得。難怪，穿山甲是現今全球被非法販賣最多的動物。據說，武漢的華南海鮮批發市場時有野味出售。

日前，國內有研究發現，穿山甲是新型冠狀病毒的潛在中間宿主，從其身上分離出來的病毒株，跟目前感染人的病毒株，序列相似度高達99%。報道又指，這一觀察意義重大，在防疫一事上有助找出病毒源頭。

吃什麼就變成什麼

於我，箇中的重大意義至少還有一個，就是打破人們慣常的「割裂式思維」（dissociative thinking），這在我們理解「環境」一詞可見一斑。所謂「環境」，一般人的回應大抵是「外面的東西」。言下之意，周遭「環境」存在於個人以外（apart from），而不是人的一部分（a part of）。然而，「個人」與「環境」不僅不是一種二分，反是一種「你中有我、我中有你」的關係。這種關連，尤其在飲食上較簡單的動物身上可以看到。

香港人打邊爐喜歡食脆肉鯇，但有多少曉得鯇魚身上的脆肉是怎樣煉成的？傳說中山的水流湍急，鯇魚在那裏游，久而久之鍛煉出一身脆肉。可是，我在一個本地魚塘生態團裏，聽到了故事的真實版本。鯇魚奉行素食，格外偏好花拉草，所以漁民習慣在塘邊種，方便鯇魚浮近水面吃。然而，當飼料升格改為蠶豆或果仁，鯇魚食得津津有味，肉質亦起變化，身價也隨即翻一番。換言之，鯇魚吃什麼東西，就變成什麼了。

過去一年，我從飼養小蝸牛的事上也得着啟發。真的，蝸牛吃什麼便屙什麼：食完菜的便便是綠色的，吃過胡蘿蔔是橙色的，偷食紙張後則是白色。

人亦如是，大環境如何，我們的身體也如何。所以，環境社會學家Michael Bell索性把我們的身體稱作「內在環境」（invironment），突顯人與環境密不可分的關係。這種解讀貢獻良多，提醒人們別把外在環境視為事不關己的事。專家不是警告，穿山甲作為野生動物，身上有大量寄生蟲和病毒嗎？

假如「割裂式思維」繼續主導，更糟的事還在後頭。月前坊間出版了一本書，名叫《生死時刻──對抗氣候災劫的關鍵十年》，由本地天文台前高級科學主任暨科普作家李偉才博士撰寫。書裏，李氏提到全球暖化導致永久凍土融化，大有釋放古老細菌及病毒之虞。我再在網上延伸閱讀，讀到英國廣播公司引述一位進化生物學家的話：「極度寒冷，沒有氧氣，並且無日照的永久凍土是細菌和病毒的儲存庫，古老的永凍層中可能蘊藏着能感染人類或動物的病原體，包括過去曾引起全球流行病的細菌和病毒。」

昨天果子狸，今天穿山甲，警號一再敲響。

再者：收筆前很想強調，本文無意醜化這種全球唯一帶有鱗片的哺乳類動物，牠沒有牙齒，卻有一條長舌頭，特別酷愛黏食螞蟻。穿山甲有效控制蟻和白蟻的數量，一天就能鯨吞20萬隻，保護森林生態平衡。要是讀者在YouTube鍵入「pangolin」加「National Geographic」，不難訝異，如此趣致的小動物，怎會教人下手捕獵？要是你再看看攝影師Paul Hilton鏡頭拍下的被充公的穿山甲屍體，大概亦會慨嘆，世人怎會忍心下此毒手？

作者是宏恩基督教學院通識教育學系講師

[李灝麟]