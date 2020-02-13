王慧麟：累了嗎？她還揚眉吐氣鬥志高昂

筆者的朋友，家裏真的廁紙也不夠一卷，也不好意思問同事借（同事多已居家工作）。早上一早往樓下超市碰運氣。起初買不到，幸好一位好心的老婆婆讓一條給他。

筆者的同事，在家工作，卻是做家務工作。每天除了要督促兒女做小學老師分發的網上教材外，也要每天早上到個人護理店及藥房買抗疫用品。有一次運氣好，買到一支乙醇，500毫升，盛惠100元。漂白水還只剩下半支。

筆者的朋友，在抗疫戰未出現之前，家裏只剩下幾個口罩。其伴侶是一個極為廉潔的公務員，堅持不把政府提供的口罩拿回家給家人用。朋友要回辦公室上班，不可以家居工作。結果朋友得到同事們幫忙，集腋成裘，每人拿出幾個，總共有20個。我看見了一條感激的淚痕。

這些不是基層的故事。

筆者是「廢中黃絲教畜」，大概朋友堆都是一堆生活得還可以的真正中產階級。他們現在呢，未上班前，到超級市場看看可否買到抗疫物資。晚上呢（即是外國的白天時間），就在外國網站看看有沒有新的抗疫物資上架，還要安排集運，以及時不時忽然收到「取消訂單」（cancel order）的電郵。筆者的通訊群組經常都有朋友訴說cancel order的痛苦。在美帝英帝的熱門銷售網站，所有抗疫物資都是天價，與市民往旺角藥房的口罩價錢，一模一樣。

市民對政府沒信心 對疫症恐懼

中層未必缺錢，但是，天天在張羅物資，搶的速度的確不夠快，早上街坊在排隊買廁紙之時，中產卻要在家或在辦公室上班，晚上還要督促子女的網上教學，雞手鴨腳幾十歲人才去搞Google Classroom玩轉換檔案（請一些老前輩明白，網上教學不是玩WhatsApp按讚，而是多樣化多媒體的活動模式），老師的教學責任變成家長「家庭教學」（home-schooling）。

不累嗎？

這是不是香港人的生活日常？稍為有記憶的，都知道17年前，沙士爆發的時候，並非如此。今時未必如同往日，而且當時的資訊流轉速度，未必像現在這麼快速，真真假假一大堆消息隨時瘋轉，但市面上不至於怒搶物資至如斯病態的地步。

但現在呢？

市面的恐慌，有好多原因。一是市民對政府沒有信心，覺得政府無心抗疫，唯有盡自己能力去自保。二是社會對於疫症的恐懼，恐怕終有一日要中招，既然如此，唯有多買點物資自保。三來，今次疫症在武漢發生禍延各省市，不少省市地區的工廠已經停擺。不少人四處講，全國一停產，就等同世界工廠垮倒，香港將會缺乏物資，於是現在就要先搶多點物資，以防日後買不到。四來，港人眼見部分海外國家及地區，為了自保，不讓口罩出口，恐怕這些國家或地區，會基於自身物資的需要，禁止其他民生用品出口，那麼一直以來依賴海外進口貨品的香港，會不會受到巨大的衝擊呢？

政府常常說要急市民所急，急在哪裏呢？因為高官活在雲端。

那麼雲端的最高階層是怎樣生活的呢？

高官活在雲端 但好多人需要生活

筆者常常「幫襯」的街市菜檔，其檔主及其同事，政治立場相當保守。早幾天買菜時，與檔主閒聊。檔主說，生意尚可，因為多是熟客來買東西。他指着兩大個籃子說，那些蔬菜，1000多元了，是住在半山的某位闊太買的。那位闊太及家傭，自從爆發疫症之後，已經沒有來街市買東西，只叫司機來把這些蔬菜取走。

大概對於雲端的富豪，以及月入幾十萬的官員，1000多元的蔬菜，不就是一個零頭。但好多人不是這樣。他們需要的是生活。只要政府真正盡力的抗疫，讓外國政府有信心，認為香港有能力做好本分，有足夠的管治能力去抗擊疫症，那麼即使全國省市物資緊絀，一時三刻無法供港，香港人仍可以從國際上得到支援。

香港不真正封關 別國就要封你關

但是，政府抗疫的力度，予外界感覺，就是七分政治、三分抗疫，大部分時間以顏色來判斷不同意見。政府在訂立地區隔離設施時，不諮詢「黃色」立場的區議會，可能認為問一下也沒有意義，甚至覺得這班議員不問也罷。即使是建制派政團也支持的封關，也一口拒絕，害怕讓外界覺得政府向罷工醫護跪低，結果只是做了收關而不封關，力度慢且弱，但外國已經對香港封關，甚至是不少港人常去的日本，其國內輿論也向政府施壓，要比照其他國家，限制香港人入境。港人出行外國，如過街老鼠。香港人恐懼不是沒有理由的：今日外國對香港封人，他日一樣可以封貨的。今日香港成為鄰近地區的國民離開國家的中轉站以至逃生走廊，其他各國為自保，減少疫症威脅，也只能封鎖香港。香港一天不真正封關，別國就要封你關。

為了口罩、漂白水、酒精、搓手液、廁紙、廚紙，港人已經很累。每周二早上，還有一位香港最高領導人，與記者鬥嘴，與市民鬥氣，領袖口罩物資不缺，市民搶極都無，還趾高氣揚意氣風發鬥志高昂，政治優先，抗疫第二，市民不搶物資，要等政府打救嗎？

作者是時事評論員

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[王慧麟]