觀點
張志剛、許家驊

筆陣

筆陣：面對疫情 Don't panic／文：張志剛、許家驊

【明報文章】Don't panic，不要恐慌，似乎是面對任何危機的第一要務。但面對今次新型肺炎病毒，市民更應該保持「不要恐慌」的心態，除了這是必須而正確的態度之外，也是建基於客觀的事實和數據分析。

上 / 下一篇新聞