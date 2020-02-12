洪錦鉉：阻撓集體隔離 不利抗疫

​現在「強制家居檢疫人士所居住的大廈名單」每出現多一座，就彷彿有一顆炸彈放在當座大廈，出入的居民能不擔心嗎？以香港這麼人口密集和流動性高的都市，倘若出現新型冠狀病毒在社區傳播，到時便不是一棟居住大廈、一個屋邨、一條街的居民所會遭遇到的恐懼，將會是可怕的災難。

若只家居隔離 如將病毒炸彈放身邊

​前事不忘，後事之師。2003年爆發的「沙士病毒」，重災區是觀塘區淘大花園，300多人感染，其中E座受感染的人數最多，有100多。面對「沙士病毒」在社區迅速擴散，當年特區政府採取嚴厲的措施，在3月31日清晨，頒布淘大花園E座隔離令，所有當時住在E座淘大花園居民一律強制遷進鯉魚門度假村和麥理浩夫人度假村集體隔離。

​淘大花園E座居民集體隔離的史無前例措施對於當年成功抗擊「沙士病毒」起了重大的作用：（1）實現檢疫人士集中受觀察，可更快速作醫學的觀察和診斷；（2）在隔離期間實現封閉式管理，避免相關人士在社區內走動，散佈病毒，感染更多人；（3）大大降低了「沙士病毒」在淘大花園散播的速度。醫學專家都認同集體隔離是最有效和最低代價的抗擊病毒的方法。

現在無論特區政府提議什麼地方作為集體隔離都會有人反對，甚至刻意破壞設施，阻撓作為集體隔離的地方。若集體隔離最終不能順利進行，那麼就只能繼續實行家居隔離。家居隔離就如不斷將病毒炸彈放在身邊，隨時隨地都可能爆炸，後果不堪設想，受害的又會是誰呢？誰都不願意，下一個感染病毒的是自己或者家人。

作者是香港青年時事評論員協會會董、城市智庫召集人

[洪錦鉉]