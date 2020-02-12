香港天主教勞工事務委員會：新型肺炎病毒須從速納入職業病保障

2005年政府才將沙士納入可補償職業病之一，以加快因從事指定高風險職業及因工作而緊密並經常接觸「沙士」病源的僱員，包括醫療及護理界僱員、醫療研究工作者及實驗室工作人員、病理學家、驗屍工作人員或殯儀服務工作人員等之申索補償程序。惟法例修訂工作滯後，當年不幸遭受感染的前線僱員已無法申領。再者，法例的涵蓋範圍只包括上述因受僱工作而緊密並經常接觸沙士病源的指定高風險職業，但負責維持公共衛生的清潔工人及與顧客有緊密接觸的高風險僱員如保安員、服務業僱員等卻未納入保障範圍。

缺防疫裝備下工作 風險大增

農曆年假期後，本港新型肺炎疫情加劇。為減低肺炎疫情在社區擴散的風險，政府率先宣布多個政府部門暫停提供服務，勞工處亦呼籲僱主採取彈性安排，讓員工在家工作，及為前線及有需要的員工提供外科口罩等個人防疫裝備。不過，現實是不少零售及服務、清潔保安、運輸、航空業界等僱員因應行業的需要須上班。他們大多在人多聚集的場所工作，頻繁與人接觸，但市面上口罩及防疫物資嚴重短缺，他們大多在缺乏防疫裝備下工作，受病毒感染的風險大大提高。

《職業安全及健康條例》規定本港所有行業僱主必須在合理切實可行的範圍內，確保其僱員的工作安全及健康。本港疫情持續，社區感染及擴散一觸即發。可是部分公司因不同的原因未有向員工提供口罩，員工為了生計則別無選擇，須按僱主的指示上班工作。這些前線員工每天接觸的人流眾多，隨時有接觸病源及受感染的可能，而前線醫護人員的情况更岌岌可危，感染風險更高。

新型肺炎來勢洶洶，但它並非《僱員補償條例》所指定可獲得補償的職業病之一。若僱員欲循《僱員補償條例》追討補償，僱員必須證明所感染的新型肺炎與其職業有明顯及強烈關係。要僱員自我證明其感染與其職業有直接關係具相當難度。

維持衛生、與顧客緊密接觸者亦應保障

日前內地新型肺炎病毒確診病例已突破4萬宗，超過1000人死亡。本港的疫情仍未受控，前線僱員因工作受感染的風險與日俱增。政府必須汲取沙士的經驗，防患於未然，須審視疫情的發展，及早檢視本港的《僱傭補償條例》，即時將新型肺炎病毒納入到《僱員補償條例》附表2中、列為可補償職業病之一，除保障醫護及高風險感染新型病毒人士外，亦應擴大保障至任何因受僱維持公共衛生，以及需與顧客有緊密接觸而有高風險染病人士，包括清潔工人、保安、零售服務業僱員等，好讓不幸染病者盡快得到更好的權益和福利保障，並使不幸離世者家屬得到生活的支援。

註：在《僱員補償條例》下加入嚴重急性呼吸系統綜合症及甲型禽流感為職業病的建議，立法會人力事務委員會討論文件，2004年11月18日

[香港天主教勞工事務委員會]