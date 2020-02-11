梁啓業：抗疫中的危機與轉機

不應一直被危機追着跑

抗疫的策略問題：在危機管理過程中，最難的部分不僅要對危機現况回應，更要思考決策對於後續發展的計劃（危機管理計劃）。疫症是一個巨大、與人命攸關的嚴重民生問題。其中每一步的應對策略都不應該是「見步行步」，一直被危機追着跑。政府應該在事發很早的初期，要借助權威的學者、醫護、工商界等相關人士來幫助解決危機（很多時，權威的介入會對解決危機起決定性作用），制訂幾級別的應變措施，向大眾公布若疫情發展到某狀况，政府會有什麼全面的相應措施。這樣，「醫護人員罷工」這類消耗內力的矛盾事件是可以避免發生的。再說，政府現在也要開始籌謀，若情况再變差（例如發生社區大爆發），香港會否全面封關？14日全城自我隔離？除運送基本用品、食物及醫療需要的活動外，全城放假？這全都要良好的計劃及溝通，預早公告，預早解決矛盾。

可助市民製作口罩

口罩供應問題：「改革思維，建立信任環境」是危機發生後，企業重組過程中要達到的重要目標。當問題發生時，大眾是要聽解決辦法而不是重複聽問題的闡述或表示無能為力。在如今一罩難求的惡劣環境下，政府可先牽頭，聯同城中精英的物料工程師、化學專家、物料供應商、分銷商等，制訂一系列物料的品種、其過濾率的成效參考表及物料的購買點，讓市民選擇購買（一般來說，醫學用的口罩主要是由3層所組成，其他配件卻是非常簡單。所以只要有這些物料，加上一些簡單的拼布縫紉技巧，不難做到一些合格的防禦口罩。口罩的設計最主要的目的是阻擋佩戴者的口鼻飛沫，過濾空氣中的微粒；其效用又以細菌過濾率、粒子過濾率及病毒過濾率作為鑑定標準）。然後在YouTube拍一些「口罩DIY」的簡單短片，讓市民仿效製作。廠商也可以做一些簡單的口罩配套組件（kit），方便更多的市民大眾。這雖不算是完美的提議，但總比市民不戴或重用口罩為佳。

從危機中學習：一個良好的管治團體，除要有智慧如何應付危機之餘，還要學習。如何避免同樣的危機再發生，教育市民的公民及抗疫意識是尤其重要。例如不要囤積口罩，注重個人及環境衛生，互諒互助，宣傳大家對抗疫正面的價值觀和態度。另外，由於恐懼多是來自無知，隨着更多的確診個案，政府也需要更即時地更新病毒的資訊，使市民更了解病毒的特性，例如病毒在空氣中的存活時間、入侵人體的過程、成功治癒的案例等。

結論：任何的危機，若都能先以市民的角度去認真思考，其解決辦法都不會差到哪裏去。

作者是樹仁大學新聞與傳播學系助理教授

[梁啓業]