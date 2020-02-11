梁美儀：「無政府狀態」的信心危機

經歷由「反送中」運動導致的社會分裂，大半年來，難得社會少了「黃藍之爭」，因為全城的「敵人」都只有一個，就是特首林鄭月娥與其領導的政府。

正當本港接連出現輸入新型肺炎確診個案時，大家不禁去問：經歷沙士的慘痛教訓後，香港在預防傳染病的工夫極為嚴謹，採寧枉勿縱策略，為什麼面對內地爆發的新型肺炎，卻中門大開？猶記在2009年，一名墨西哥男子確診染上豬流感，政府即時封鎖其入住的酒店，強制隔離酒店內330人。當時縱有質疑聲音，批評措施過嚴，但最終香港受豬流感疫症影響有限。

當市民要通宵排隊買口罩的時候，大家不禁要問：從前香港的高效率行事作風，怎麼在政府身上消失殆盡？何以在香港鬧口罩荒已有好一段日子之後，特首還有臉跟市民說，政府「全球採購（口罩）不是那麼成功」？當公院醫護為抗疫資源不足而罷工力諫政府封關之餘，政府才公布，原來政府口罩存量只夠部門及醫護使用約一個月。天呀，看到這個數字，林太哪裏來的勇氣批評醫護罷工是威迫政府的「極端手段」？

林鄭已失管治意志與能力

眼看林太今次領導抗疫的表現，再次印證她已不再適合出任特首。經歷反送中運動所帶來的政治創傷，她已失去管治的意志與能力，她沒能在這般動盪不穩的時局裏，於逆境中帶領香港走出困局。當然，林太的去留，不是港人或她個人可控，但相信在疫情轉趨穩定的時候，也是清理人事障礙的合適時機。在此之前，港人唯有繼續自強，自己香港自己救。

作者是資深傳媒工作者

[梁美儀]