陳皓天、周艷秀、梁煒琦、謝智勇、王淑芬：政府應讓中醫介入治療武漢肺炎——疫情揭示中醫發展問題

香港中醫發展已超過20年，中醫對治療相關疫情有重大優勢，亦有相關臨牀證據和案例，公私營醫療的合作模式亦成熟，但中醫至今依然被排除於醫療體制外，愛莫能助。市民不但未能了解中醫在治療有關疫症的優勢，亦沒有自行選擇中醫介入的機會。現時新型冠狀病毒疫情嚴峻，中醫在2003年沙士疫情，以至是次武漢疫情已見明顯療效，香港政府應盡力幫助市民以控制疫情，包括馬上制定中醫方案及介入政策，讓中醫作為本港醫療的重要持份者參與防疫救治工作。

中醫源遠流長 治療急性外感病有優勢

若要增加中西醫之間之互動，決策者、西醫及普羅市民均需對中醫有所了解。大眾對中醫治療慢性病的優勢有較多認識，然而，中醫的更大優勢卻是治療外感病，從過去歷史，可以認識到中醫對治療大型疫病有無數經驗及理論總結，即包括各種傳染病及現時之武漢肺炎。中醫對認識外感病之傳變規律及治療有非常完善的認識，中醫經典中的《黃帝內經》、《傷寒論》及《溫病條辨》亦與之相關。

早於東漢時期，中醫的醫聖張仲景已開始治療急性外感病。近至明末，醫家吳又可更著成《溫疫論》，可知中醫在這數千年間對傳染病已經有一定認識。湖北疫情爆發後，中國中醫藥管理局曾委派中醫藥人員深入疫區，希望通過中醫所提倡「辨證論治」的原則，探究中醫對於肺炎的治療方案，其後得出專家共識，如發表〈新型冠狀病毒（2019-nCoV）肺炎中醫臨牀特徵與辨證治療初探〉及廣東省中醫藥局推出的《廣東省新型冠狀病毒感染的肺炎中醫藥治療方案》。國家衛生健康委員會和國家中醫藥管理局組織專家亦修訂了《新型冠狀病毒感染的肺炎診療方案》，當中包括使用中醫中藥作為治療手段之一。

上述的診療方案均從中醫角度認識新型冠狀病毒肺炎的病因、病位，並根據患者的舌象、脈象及臨牀證候，把整個疾病發展過程分為早期、進展期及極期等階段，以認識其病機和傳變過程，亦建議了不同治法和處方，以針對疾病的不同發展階段。

中醫優勢於現今制度下完全未被使用

中醫不單能透過增強各人體質和正氣，在預防各種流行性傳染病發揮極大優勢，同時亦能在治療上發揮其優勢。縱使最新流行的病毒及其變異可能從未出現，但中醫卻能以不變應萬變，強調「正氣內存，邪不可干」，以三陰三陽、衛氣營血、三焦辨證等系統認識和治療外感病，透過調整自身陰陽氣血以正氣抗邪。故此，中醫能在病毒不明確、傳播途徑不確定、無任何特效藥的情况下取得滿意的療效。反觀西醫，由於重視外來之致病因子，目前針對冠狀病毒並無特別的抗病毒藥物能夠治療，主要仍需倚靠患者自身的免疫力，只能據症狀予以症狀治療和支持性療法。

首都醫科大學附屬北京中醫醫院王玉光等人在武漢為200多名武漢肺炎患者診治，將臨牀觀察結合中醫對疫病的理論基礎，綜合了對武漢肺炎病因及發病機理的認知，將病情分為早期、進展期、危重期及恢復期，並針對4期綜合了治法及用藥，寫成〈新型冠狀病毒（2019-nCoV）肺炎中醫臨牀特徵與辨證治療初探〉一文，提出透過祛邪及調整體質狀態治療患者。新華社於2月7日報道，23名患者在接受以中醫為主之中西醫結合治療後，在2月6日痊癒出院，各住院約6至18天，而在早期用中醫治療手法介入的病人較易治癒，可見中醫面對新型冠狀病毒肺炎能發揮重要優勢。

中醫應在保留傳統優勢下與西醫合作

假設一名確診武漢肺炎之患者被隔離，但因未有特效藥而拒絕西藥，他能否要求服用中藥或中醫會診？現時在香港似乎並未有此選項。於本地首間中醫院即將建成之際，中西醫至今仍未有任何正式溝通平台，未來中醫院將如何處理中西醫之間的互動和責任問題？縱然學者及業界每於流感高峰期公開呼籲，以至上月，香港中醫院校聯席亦向食衛局長發公開信，促請成立專家小組介入冠狀病毒肺炎治療，但政府至今依然無作為。

因此，中醫應在保留其傳統優勢下，與西醫溝通、合作。中醫治病是建基於中國傳統文化思維指導，唯有保持傳統中醫思維並以中醫為主之治療方法，方能實現其最大優勢。現時應盡快建立溝通機制，並成立中醫專家組，讓中醫能投入臨牀前線。繼而制定中醫治療方案，以實踐中西醫協作。

中醫院運作模式 需廣泛討論及研究

中醫院快將啟用之際，政府及業界應廣泛討論有關病人是否能於中醫院接受中醫為主、西醫為輔之治療，甚至在監測生命徵象之情况下使用純中醫治療，旨在達到最佳療效以符合病人福祉。急症服務、各醫院之間的相互轉介、醫療責任、病人選擇權等問題均是需要廣泛討論及研究，政府應考慮任命一主要負責官員牽頭帶領討論和及早試行相關政策，如食衛局長，並由3間大學學者及業界領袖共同交換意見及廣泛討論，方能順利完成。

讓中醫加入醫療系統 完善防疫工作

是次疫情揭示了香港醫療系統及中醫長期的發展問題。面對危急存亡之秋，在現代醫學尚未能為當前肺炎困局制定治則之時，政府應以市民健康為重，拿出承擔和勇氣，讓香港醫療系統有所突破。政府應善用和確立中醫在本港醫療系統之角色，容許香港的中醫藥專家小組參與前線臨牀工作，為患者制定治療方案，維護患者之基本權益和福祉並管控疫情。中醫發展20多年至今，仍未有正式的中西醫溝通平台，政府應善用是次機會為中醫在醫療系統之定位作出探索，盡早委派牽頭人落實相關措施，更為4年後落成之中醫院作好準備。

作者是香港中文大學中醫本科生、「策掂」比賽大專組冠軍

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