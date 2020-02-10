黃錦輝：充分利用視像教學 「武肺」期間「停校不停課」

「停課不停學」，政府鼓勵學校推行網上學習或視像教學。網上學習是非實時（non real-time）教學，學生利用預先錄製（教師自製或網上公開）的網上課程學習，讓學生可以隨時隨地因應自己的學習需求及進度去選讀。然而，這方法的互動程度非常之低，學生遇到問題時未能即時向老師提問尋求答案。由於網絡通訊技術日益進步，在線視像會議在商界已習以為常，學界也從中偷師，利用同樣的在線科技（例如Zoom、Webex、Google Hangout、MS Teams等系統）進行實時視像教學。這方法沒有同一地點的要求，只需要學生與老師同時透過網絡上課，如此這般師生便可以實時對答。

網民對這些線上教學方法的評語好壞參半。有多位教師及家長指出是次安排有點倉卒，在缺乏清晰的指引之下，學校在網絡授課上難免會雜亂無章，效果一般。安排未如理想的主要原因之一是不少學校在網上學習的資源及經驗參差，大部分學校未有足夠能力應付今次的突發需求。另一方面，學生在校外環境上課（例如家中）往往心不在焉，導致網上學習效率偏低。更甚者有些學生不自律，在無老師監管的情况下選擇逃學。有個別老師為了解決這問題，自願化身為網絡紅人以KOL形式去吸引學生在線學習。雖然視像教學可以紓緩這些問題，不過在香港擁有這方面能力的學校實在為數不多。

盡量依原本時間表 實時視像上課

筆者觀察到近日在街上流連的年輕人比平常多，這似乎是學生因「武肺」而「被放假」所致。令人擔心的是，若然學生終日無所事事流連在街上，很容易會被壞人誤導而誤入歧途，一旦泥足深陷的話隨時因為犯法而前途盡毁。「停課不停學」不失為一項讓學生多專注於學習的措施，學校如要有效地「停課不停學」，必須好好利用資訊及通訊科技（ICT）。就此筆者有以下的建議：

學校為配合政府防止武漢肺炎病毒蔓延，採取有限度封校，以減少人群聚集是有必要的。對於「停校不停學」，筆者建議學校要求老師盡量依照原本的上課時間表利用網絡進行實時視像上課。當然有個別課堂需要使用校內設施（例如體育、化學實驗等）則無法成事，就此學校可以針對性地跳過某一章節。儘管停課在所難免，但筆者相信實時視像教學對「以書為本」的學科仍然有效。若然各學校在語文科中一直能善用視像教學的話，筆者估計學生與家長對今年DSE中英文科考試未必如此憂慮。再者，實時上課可收一石二鳥之效，除了教學之外，班主任可以利用學生的上網參與紀錄作點名用途，確保學生沒有逃學。

最後值得大家留意的是政府一直積極推行資訊科技教育，而且投資不菲。教育局在「第四個資訊科技教育策略」制定了6項支援行動，當中包括「加強學校的資訊科技基礎設施及重組運作模式」、「提升電子學習資源的質素」及「連貫和持續發展資訊科技教育」。若然這些支援措施能在全港學校充分實現，便能大大減低武漢肺炎對學界的影響。觀乎政府近年大力推動STEM、人工智能、編程等教育，卻似乎忽視了「連貫和持續發展資訊科技教育」的目標。資訊科技與人工智能的發展一日千里，政府、學校、校管、教師、學生及家長在教與學上也需多留意有關發展，把科技融入學習。

作者是香港中文大學工程學院副院長（外務）、香港資訊科技聯會前會長

[黃錦輝]