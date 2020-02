黃子惠：2003沙士3爆發個案涉「超級傳播環境」 非「超級帶病毒者」

團隊假設:沙士通過「氣溶膠」傳播

首先,楊君的文章勾起了17年前我在威爾斯親王醫院調查8A病房的「沙士」爆發的往事。當時有醫學生到8A病房接觸病人,後來感染「沙士」。我們發現大部分後來感染「沙士」的醫學生,之前都有在指標病人(index patient)所處的區域檢查病人,而與受感染「沙士」的醫學生接觸,又距離指標病人最遠的病者,是在走廊隔籬的病牀(16x號牀),距離達20餘呎(參看圖1)。換句話說,醫學生在距離指標病人20餘呎短暫停留,而後來感染「沙士」。指標病人是11號牀的青年(楊君文中的JJ)。我和同事後來量度8A病房的通風系統,我們亦發現病房的通風系統有問題。該病房分成4個區域。每個區域都有獨立出風和回風的系統,再加上護士區也有一個,共有5個。指標病人所處的區域,空氣回流不足,引致空氣流出走廊區域。醫學生接觸其他3個區域的病人後,都沒有感染「沙士」。

這個距離遠遠超過所謂「飛沫傳染」的距離。由於該指標病人病情嚴重,不能離牀,加上發現通風系統有故障,我的團隊的假設是「沙士」是通過體積更小的、帶有病毒的「氣溶膠」傳播給距離十幾呎的病人,但我們不能排除醫護人員接觸指標病人後再接觸傳染16x病人。

及後報道的京華酒店爆發,據世界衛生組織的調查報告指出,病人入住房間的氣壓比走廊為高。

這也是一個奇怪的設計。因為一般設計是房間氣壓較走廊為低,令在房間吸煙不會影響走廊的其他人士。由於該爆發的指標病人(從廣州把「沙士」帶來香港的劉教授)無可能和所有其他房間的旅客接觸,亦有旅客在劉氏回房之後才回酒店,所以有證據顯示這些旅客是受到酒店走廊帶有病毒的空氣所傳染(參看圖2)。這亦顯示堅持「沙士是飛沫傳染」的謬誤。

至於淘大花園的爆發,我和同事從衛生署每天公布的案例數目和病人的地址分析,繪畫淘大花園爆發的流行病曲線(參看圖3A)。

根據由乾涸U形水管至污水渠擴散的基礎,通過流體力學電腦模擬(computerised fluid dynamics),以住在E座中層的指標病人開始,模型的結果是:帶着「沙士」病毒的氣溶膠從E座光井,跟着浴室排出的溫暖空氣上升,然後隨風飄到附近幾座(參看圖3B)。

流行病學的證據是:住在面向E座的單位的居民,患「沙士」的機率顯著高於背向E座的單位居民。反觀當時衛生署長的解釋是:各座單位的居民可能互訪。但是這假設並沒有病人的行蹤史作為證據,也不能解釋病發的高峰集中在約一兩天。

猜想需客觀數據支持

以上詳述3個「沙士」爆發,目的是指出:(1)猜想需要有客觀的數據支持;(2)這3個爆發顯示出「超級傳播環境」,不是「超級帶病毒者」,也不是「超級病毒」。事實上從京華酒店旅客帶到新加坡和多倫多所引起的醫院爆發,和8A的情况十分相似。病人入住中央空調的普通病房,致令多名醫護人員受感染。廣州醫院的爆發亦如是。

我當時和剛從河內參與調查的美國疾病管制與預防中心(CDC)流行病學專家討論時,她說河內的病人入住兩間醫院:一間是有中央空調的現代化醫院,一間是古老的法國式醫院,靠6呎高的窗戶自然通風。「沙士」在前者嚴重爆發,但在後者平安無事。這番說話雖然沒有客觀證據證明,但是和我後來調查沙田區老人院爆發的「沙士」符合。該區有幾間老人院有零星案例,但感染僅局限於指標病人的牀位兩側,並無大規模爆發。這些老人院都沒有中央空調,只靠窗門自然通風。這些案例顯示在一般環境,傳染風險在「飛沫傳染」的範圍的確較高。空氣傳播並未發現。

類固醇對病毒無刺激作用

最後談談楊君的另一猜想,就是某種藥物或致病毒變異,成為「超級病毒」。當日治療「沙士」的最大失誤,是用大量的類固醇。一般來說,類固醇抑制人體的發炎機制,從而阻止因為病人對「沙士」病毒的過度反應而引起的破壞。它對病毒並無刺激作用。至於其他藥物,則未有確實資料。淘大花園的病人是腎病患者。他似乎排出大量病毒,才會感染多個家庭。究竟和他服用的藥物有無關係,抑或其他原因,有待進一步研究。

附圖資料來源:

作者是中大賽馬會公共衛生及基層醫療學院客座教授

