黎凡：民主普選統一中國——向習近平主席建言

先看香港：暴力抗法正以暴力干擾破壞當局的防疫措施、醫護罷工的形式延續。情勢已經失控，港府其實已喪失有效管治權。中央早已坦承：「一國兩制」正遭遇嚴峻的困難和挑戰！

再觀台灣：施政無力無方的民進黨政府，只要重施故伎「民主拒共」，柔弱無能的小英即能大勝人氣甚高的韓國瑜。如果說香港社會是嚴重撕裂，「愛國愛黨」與「反中亂港」壁壘分明，那台灣則是同仇敵愾高度一致地抗拒「一國兩制」、抗拒被統一。連韓國瑜為爭取選票也唯有表明心迹：倘若中共要在台灣實施「一國兩制」，除非踏過我韓國瑜的屍體！至於防控疫情的過程，也在在顯露決策、架構以及制度的弊端！

與其被動捱打延續政權 不如主動出擊

正如疫情必須由源頭防控一樣，上述亂局其實也給習主席提供一個難得的歷史契機：審時度勢調適思維，與其被動捱打延續政權，不如主動出擊更添勝算，果斷開創中華和平統一新天地！而逐步推動實施民主普選，則無疑是實現宏願的不二法門！

具體實施就是逐步落實憲政，包括開放黨禁報禁、還憲法權利予民眾，以及軍隊國家化。同時倡議兩岸當局政治協商達成對等安排：共產黨與各民主黨派以及新政黨，可在台灣設立分支黨部發展黨員推介政綱；反之亦然。5或10年之後普選定乾坤！勝者（政黨領袖或獨立候選人）就是當然的國家元首兼三軍統帥，籌組新政府倡立或沿用國號。國家統一兵不血刃，香港問題豁然而解，海內外炎黃子孫歡呼同慶！

即使撇開民族大義不談，其實習主席也不必過慮中共會很快喪失政權。我為主席算筆帳：共產黨號稱有七八千萬登記在冊繳納黨費的活躍黨員，再加上親友圈就有10億之眾的基本盤。在推動普選期間，正好適時整頓革新改善施政凝聚黨心民意。就算萬一因施政失誤落選或引咎下台，也仍有機會鳳凰涅槃捲土重來！中共從來宣稱代表全體人民的共同意志，而且也是依靠人民的力量奪取政權，普選公投何懼之有！？

人民在等待，民族在等待！

習主席被官媒推崇為開創國際政治外交新格局、中華民族百年不遇的英明領袖。果斷變革開創新局更待何時？

作者是資深傳媒人

[黎凡]